竹山鎮設置綠能永續中心居民反對 南投縣府喊卡

南投縣議會分組審查，縣議員蔡孟娥今天針對縣府有意在竹山鎮設綠能永續中心，認為竹山空汙嚴重，綠能中心設在竹山，會造成竹山鎮環境惡化。南投縣環保局長李易書說，已先撤回綠能永續中心設置竹山計畫，也會和民眾溝通、說明，不論選址及處理都會審慎評估。

南投縣沒有自有焚化爐，垃圾委外處理緩慢，堆置在各鄉鎮數量已有20萬公噸。蔡孟娥說，環保局規畫在竹山鎮設綠能永續中心，將垃圾細分類、篩選並製成固體燃料棒，這是南投迫切需要的措施，但設置地點環保局須再考慮。

她認為，竹山空汙問題嚴重，無法有效改善，再多了綠能永續中心，竹山鎮民深受空汙危害，環境也會惡化。

監察委員葉宜津上月23日到南投縣巡察，也關心南投縣垃圾處理，對環保局規畫綠能永續中心表示肯定。葉宜津也希望南投鄉親要想一下，如果不設置垃圾處理廠，就無法解決南投縣垃圾問題。

竹山鎮長陳東睦說，各鄉鎮垃圾全部運到竹山鎮處理，會造成竹山汙染更嚴重，他建議各鄉鎮垃圾應該先做好細分類再說。

李易書說，各鄉鎮要做細分類篩選廠難度更高，已停止在竹山鎮設置綠能永續中心規畫，會重新評估綠能永續中心包括選址和處理方式，也會與地方居民做好說明和溝通，尋找垃圾處理和鄰避設施平衡點，解決垃圾處理問題。