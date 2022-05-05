南投縣垃圾大作戰！ 承諾草屯垃圾山明年底清除去化

位在鳥嘴潭的草屯垃圾堆置場，目前堆積高達五層樓的垃圾山，已經超過8萬公噸，不但現場臭氣薰天，去年甚至一度因烷氣外洩發生大火，由於外縣市可協助處理垃圾的量能依舊無法提升，南投環保局持續展開垃圾分選打包作業，將垃圾中分選出的高熱值廢棄物經打包暫置，計畫明年底前清除消化完畢。

環保局長李易書表示，目前南投縣為配合中央烏溪鳥嘴潭人工湖工程， 同步移除草屯堆置垃圾，已加強草屯垃圾拆袋分選打包作業，將無臭味的塑料類垃圾分為篩上物，而有臭味的廚餘類垃圾做為篩下物，送外縣市焚燒處理，為拓展垃圾多元去化管道，除持續加強垃圾分選打包作業，目前也積極媒合打包垃圾以燃料化再利用方式去化，不放棄尋求外縣市焚化廠協助處理，不過還是希望民眾能配合進行源頭減量。

李易書說，2015年底雖已完成自主處理設施的興建營運，但是在此之前的過渡期，草屯鎮每日所產生的60噸家戶垃圾仍須妥善處置，目前成為南投縣堆置最嚴重的城鎮，無法外運處理，造成全縣家戶垃圾持續累積堆置，為避免縣內堆置的垃圾對民眾造成影響，自2018即開始辦理堆置打包後，多元綠能去化，未來可作為本縣綠能永續中心之固體再生燃料原料，並可有效減少堆置垃圾體積，讓南投垃圾處理危機不會再擴大。