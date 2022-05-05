彰化捷運被批「錢坑」縣府：票箱及開發效益挹注

彰化縣政府提出的「彰化縣大眾捷運系統鹿港捷運可行性研究專案報告」，今年3月在縣議會臨時會分組審查被退回，工務處今天重新提出專案報告，縣議員仍針對路線規劃與時程、財務提出質疑，縣議員黃盛祿更批評是「錢坑」；工務處長林漢斌說，將來除了票箱收入外，還是得靠場站周邊透過都市計畫開發、稅收增額等配套措施挹注。

「彰化縣大眾捷運系統鹿港線可行性研究」是以紅線R為代號，東起彰化市大竹，西到鹿港轉運站，全長約21.2公里，跨越彰化、秀水、福興、鹿港等4鄉鎮，規畫23個車站，彰化站市區各站區間為800至1000公尺，郊區站間距延長到1至2公里。

此案被簡稱為彰化捷運大竹、鹿港線，將採輕軌興建，設定為中運量，路線沿彰南路、中山路到台化廠區，R6金馬站與台中捷運綠線及台鐵共構，再沿金馬路、林森路、洋仔厝溪、鹿港馬鳴路、打鐵厝、彰鹿路、中正路到鹿港轉運站，其中在金馬路與景宗街再分出到台鐵彰化站設有R10a。

彰化縣議會3月臨時會小組審查時，議員即針對此項捷運工程經費262億多元，因自償性不足，地方需自籌106億多元，加上從目前台中、高雄的運量來看，彰化收益恐怕也不如預期，且設站地點與路線，以及用得取得方式也有雜音，因此報告被退回，今天由工務處重提報告，為因應疫情，由議員透過視訊提出質詢。

時代力量議員吳韋達以台中、高雄捷運為鑑，縣府提出的專案報告仍荒腔走板，看不到旅次、運具等分配細項；至於旅次需求部分，縣府提出每年到鹿港有800萬人次，這些人都是搭乘大眾運輸嗎？希望下次可以看到實際的預估，包括旅次分布、預測、運具、交通量等相關數據。

民進黨籍議員黃盛祿直接認為彰化興建捷運系統完全不可行，以彰化縣財政的負擔與人口數，完全不符合成本，他舉台中、桃園、高雄等捷運為例，目前營運仍大量虧損，單是台中一年虧損6.5億，彰化有這樣的本錢來負擔嗎？彰化捷運根本就是一個「錢坑」。

國民黨籍的議員林庚壬則認為，以目前規劃總路線21公里，大約要260億左右，每公里的工程經費要12億多，但若是先蓋何美，再到鹿港，總路線也才19公里，能大大減少總經費，加上和美人口比鹿港、秀水都還要多，工業發展也更好，認為可以先規劃和美，再到鹿港。

工務處長林漢斌答覆說，全世界的捷運都沒有靠票箱收入，必須靠業外收入、政府補助來支應，而且彰化捷運應屬於城際運輸，帶動路廊周邊發展，這也是建造捷運工程主要目的，至於路線規劃與場站設置，則必須考量道路寬度與周邊地區發展，以及工程可行性及建造成本，以及民眾就業、就學及觀光的需求。本案如獲縣議會通過，即可呈送交通部審核及進行環評等，如果能順利動工，工期約6到7年。