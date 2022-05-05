影／赴中選會遞訴願書 李雨蓁：被政治追殺

台灣基進黨參選人李雨蓁於中二罷免案，貼文呼籲民眾監票，遭台中市選委會依違反選罷罰開罰50萬元。李今天與律師遞交訴願書，現場多名民進黨籍議員聲援。李痛批盧市府對她進行政治追殺，氣憤說「她其實是顏媽媽，不是盧媽媽」。台中市選舉委員會表示，收到李女士的訴願書，一切依程序處理。

去年10月23日，前台灣基進黨立委陳柏惟罷免案投票日，時任陳柏惟團隊執行長李雨蓁在罷免投票日呼籲民眾監票，遭台中市選委會以涉嫌煽動反罷免並影響投票人的投票行為，違反選罷法規定，裁處50萬元。

李雨蓁指出，台中市選委會此舉動「簡直是向顏家示好，對她的政治追殺」，她今天站出來希望透過訴願，由台中市選委會送交中央選委會，進行更公平的判斷。

李雨蓁呼籲，台中市選委會、盧秀燕市長不要拖延、刁難遞送訴願書到中央選會，期待中央選委會勿淪像台中市選委會成為特定派系的打手，全台中市民都在看盧市府如何處理這次事件，李更氣憤稱，「她其實是顏媽媽，不是盧媽媽」。

李現場90度鞠躬感謝各界人士的善心捐款，已籌募50萬元支付罰款，感謝外界支持她勇敢走在民主路上，不向惡勢力低頭。

台中市選舉委員會表示，收到李女士的訴願書，一切依程序處理。由於發言人會議中，不便多做說明。

委任律師曾友俞表示，本案行政處分決議結論為五比四，就連選委會本身都沒有一致的意見，遑論一般社會通念會認為李雨蓁女士發表「呼籲監票」的貼文是煽動反罷免的行為。

律師進一步指出，李當日發表「呼籲監票」是因投開票所違法情事有如（泡茶、計數器、攝影）經民眾向在場警務人員反應卻經放任，貼文內容未提及任何候選人、政黨。監票是人民的合法權利，法有明定，呼籲監票更沒有違法性可言。本案行政處分完全違法，應予撤銷。

前台灣基進黨立委陳柏惟指出，台中市選委會主任委員黃崇典，就是盧市府的秘書長，盧市府選後對從政年輕人進行政治追殺，他三問盧市長，是否認同大甲鎮瀾宮黑箱作業？對李雨蓁進行政治追殺？是否只要閃避問題，全推給中央，就可以沒收台中市民的民主價值？