拖吊車大小眼？機車違停多拖吊數卻雪崩 議員揭秘辛

台中市汽、機車數量逼近290萬輛，而且數字逐年成長，不過台中市機車拖吊數5年來雪崩，從106年1.7萬輛跌到108年4千多輛，去年更跌到2千多輛。議員陳文政批評，汽機車拖吊保管費差8倍，機車每輛次100元、汽車每輛次800元，批評拖吊車大小眼。台中市交通局長葉昭甫說，保管費不是拖吊與否的考量，將檢討改進。

台中機車多，許多人行道被違停機車，甚至巷弄也被停滿機車。陳文政說，以中友百貨前的三民路為例，除了百貨公司，還有台中科大、台中一中與一中街，三民路周邊巷弄常被違停機車，民眾常檢舉，但除了警察來開單，卻不見拖吊車出動。

陳文政說，常有里長陳情，汽車一旦違停，馬上就有拖吊車出動，但違停機車在警察開單後，遲遲等不到拖吊車來，他曾親自打電話請拖吊車來，得到的回覆是人力、車輛不足，或者要等到累積一定數量的違停機車，才會出動拖吊，

他強調，台中市機車拖吊數雪崩，106年1.7萬件、107年1萬多件，108、109只剩4千多件，110年更跌到2千多件，他查了拖吊保管費才知道，拖吊汽車每輛次800元，拖吊機車每輛次100元，難怪會拖吊車大小眼。