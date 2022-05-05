拖吊車大小眼？機車違停多拖吊數卻雪崩 議員揭秘辛
台中市汽、機車數量逼近290萬輛，而且數字逐年成長，不過台中市機車拖吊數5年來雪崩，從106年1.7萬輛跌到108年4千多輛，去年更跌到2千多輛。議員陳文政批評，汽機車拖吊保管費差8倍，機車每輛次100元、汽車每輛次800元，批評拖吊車大小眼。台中市交通局長葉昭甫說，保管費不是拖吊與否的考量，將檢討改進。
台中機車多，許多人行道被違停機車，甚至巷弄也被停滿機車。陳文政說，以中友百貨前的三民路為例，除了百貨公司，還有台中科大、台中一中與一中街，三民路周邊巷弄常被違停機車，民眾常檢舉，但除了警察來開單，卻不見拖吊車出動。
陳文政說，常有里長陳情，汽車一旦違停，馬上就有拖吊車出動，但違停機車在警察開單後，遲遲等不到拖吊車來，他曾親自打電話請拖吊車來，得到的回覆是人力、車輛不足，或者要等到累積一定數量的違停機車，才會出動拖吊，
他強調，台中市機車拖吊數雪崩，106年1.7萬件、107年1萬多件，108、109只剩4千多件，110年更跌到2千多件，他查了拖吊保管費才知道，拖吊汽車每輛次800元，拖吊機車每輛次100元，難怪會拖吊車大小眼。
議員批評，很多違停在路口、巷口的機車，不僅影響交通，也讓公車、垃圾車無法順利停靠或轉彎，更可能釀成事故，要求交通局檢討，不要從金錢收入考量，也要增設機車停車場，否則對交通改善沒有幫助。
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