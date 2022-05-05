好窘！媽媽露天餵母乳丈夫把風 石岡遊客中心整建挨批

台中市東豐綠廊自行車道假日遊人多，鄰近的石岡旅客服務中心因整修封閉，台中市議員陳清龍今質詢，有遊客帶幼兒到了餵奶時間，卻找不到泡牛奶、餵奶的場所，最後只好在騎樓下，靠丈夫把風餵母乳，批評市府不夠用心。台中市副市長陳子敬說，假日遊客多，將增設臨時服務站。

東豐綠廊自行車道串連豐原、石岡、東勢等地，沿途綠樹成蔭，加上景緻優美，吸引大批遊客遊玩。陳清龍說，黃姓民眾上月中旬帶老婆與幼兒去玩，孩子肚子餓了哭鬧，到石岡旅客中心卻大門深鎖，打電話也沒人接，找不到飲水機泡牛奶，也找不到哺乳室可使用。

民眾批評，當時小孩哭鬧不休，只好在遊客中心側門，勉強找處騎樓，但也沒辦法泡牛奶，只好當場餵母奶，他當時在場把風，避免其他遊客看到，餵完奶也不想再玩了；從公告得知，遊客中心整修到年底，這種窘境只會繼續發生，難道不能兼顧遊客需求嗎？

陳清龍批評，東豐自行車道號稱全國最優，卻發生遊客無處泡牛奶，得在騎樓餵母乳的窘境，遊客中心整修，也不該完全沒有配套，現場停車場應設置流動廁所，設貨櫃屋搭臨時帳篷等，就可兼顧哺乳室、休息區等需求，應該要兼顧多方需求。