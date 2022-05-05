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田尾怡心園工程一波三折恐牽動選情 縣府：努力溝通中

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田尾公路花園的地標「怡心園」昔日熱鬧滾滾，現今荒草蔓生。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田尾公路花園的地標「怡心園」昔日熱鬧滾滾，現今荒草蔓生。記者簡慧珍／攝影

彰化縣田尾公路花園的地標怡心園，再造工程一波三折，拖了一年多還沒完工，地方人士直指將影響年底選舉的選情。縣政府城市暨觀光發展處今天表示，已去函彰化地方法院聲請解除證據保全，法院通知聲請證據保全的再造工程原包商，縣政府期待這次能結束爭議，早日進行工程。

「怡然自得，五感生心─田尾迎賓之心規劃計畫」是縣政府發包的工程，地方盛傳工程發包「半路殺出程咬金」，導致開工後「諸事不順」，縣政府去年8月底重新發包，原工程包商向彰化地方法院聲請保全證據，讓辦完二次動工典禮的工程停擺至今。地方議論鄉公所是縣政府的下屬單位，有反映下情的義務，怡心園工程做得「二二六六」恐牽連鄉公所連帶影響田尾鄉泛藍選情。

縣政府城觀處處長王瑩琦說，縣政府與原工程去（2021）年6月23日終止合約，8月底重新發包，原包商提出348多項爭議項目，向向彰化地方法院聲請保全證據，新包商9月開工只好停止施做；經過台灣省土木技師公會等專業單位鑑定爭議項目，240項不需鑑定，縣政府與原包商達成合意有87項，爭議項目刪減至21項。

「怡然自得，五感生心─田尾迎賓之心規劃計畫」發包金額1億零兩百多萬元，縣政府已支付7千多萬元給原包商，因21項爭議項目雙方沒交集，今年3月請台灣省土木技師公會第二次鑑定，縣政府4月間行文彰化地方法院請求申請解除證據保全，日前收到法院給縣政府也給原工程包商的公文。

地方傳出，怡心園再造工程的新包商等候逾半年，到現在再造工程爭議還無法解套，萌生解約之意。城觀處長王瑩琦表示，已徵詢新包商，得到回答是願意再等一等，縣政府希望原包商這次收到法院公文，能和縣政府盡速就保全證據的21項工程達成協議，至於後續還要支付多少工程款，將交由法院判決。

「怡然自得，五感生心─田尾迎賓之心規劃計畫」工程範圍包括怡心園、百景園，面積7.2公頃，前縣長魏明谷在任內向中央爭取補助，核定總經費1.28億元，縣政府2020年2月盛大舉行動工典禮，預定2021年2月完工，卻因變更施工項目、更改設計內容，工程一再延宕，縣政府同年6月23日終止合約重新發包，9月2日重新發包。9月6日舉辦動工典禮，工期4個月。

保全

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