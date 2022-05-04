德籍馬培德博士受西醫訓練 現任中國醫大中醫研究醫師

中國醫藥大學中醫學院國際針灸碩士學位學程副主任馬培德日前接受中央廣播電台德語節目專訪，介紹中醫藥教育、中西醫結合發展與科學成就，獲得國外聽眾熱烈迴響。

助理教授馬培德是德國基森大學Giessen University博士，中國醫大中醫研究所碩士，基於對中醫的興趣，就讀中國醫大學士後中醫學系，通過國考取得中醫師執照，接受住院醫師訓練，目前是中國醫大中醫部的研究醫師。

馬培德12歲那年，一位新加坡的武術師父到德國黑森邦基家鄉傳授周家拳，為馬培德開啟太極拳及中華文化學習之旅。

20年前，馬培德博士在德國基森大學醫學院完成西醫臨床訓練，取得醫學博士學位。求學期間對中醫針灸醫術心生嚮往，在德國DAAD獎金資助下，他到高雄國立中山大學研習中文一年。

隨後，馬培德轉往中國大陸上海研習中醫針灸技術，但認為大陸的中醫醫療現代化的環境和水平有落差。

15年前，馬培德博士帶妻子再度來台灣圓夢。選擇中國醫藥大學中醫研究所研習傳統中醫，完整的考試與訓練，現為附設醫院中醫部的研究醫師。

馬培德對台灣人的熱情和幫助感受深刻，他説，求學期間獲聘教授中醫養生學、醫學英文等課程，並擔任專案助理教授，現已取得專任助理教授教職，擔任國際針灸碩士學位學程副主任。