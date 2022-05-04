快訊

確診日記／從畏寒那一刻起 「陽性」教我的一堂課

繳稅優惠懶人包／綜合所得稅23家信用卡優惠、3種電子支付神回饋！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／花壇虎山巖金針花海當背景 在地管弦樂團快閃吸睛

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣藝術教育協會成員今天到花壇虎山巖金針花海前演奏外管絃樂演奏，讓現場遊客相當驚艷。圖／彰化縣藝術教育協會提供
彰化縣藝術教育協會成員今天到花壇虎山巖金針花海前演奏外管絃樂演奏，讓現場遊客相當驚艷。圖／彰化縣藝術教育協會提供

彰化花壇虎山巖金針花大爆發，吸引大批民眾前往賞花，花壇在地學子組成的彰化縣藝術教育協會成員今天特地到現場快閃，臨時來一場戶外管絃樂演奏，讓現場遊客相當驚艷。

花壇虎山巖金針花海預計在母親節左右開到最美，連續多日吸引遊客前來賞花，今天下午約20名國中、國小生帶著樂器上山，連續演奏「熱愛105°C的你」、「茉莉花」和「一代女皇」等曲目，悠揚樂曲引來遊客圍觀，音樂以花海作為背景，相當有氣氛。

彰化縣藝術教育協會由熱愛音樂學子的家長共同組成，理事長黃小玲說，大部分的成員都是從花壇國小管絃樂出來的，學生畢業後升上國中，希望他們持續學音樂，也能到外縣市交流、展開音樂之旅，因而今年組成協會，陪伴孩子繼續享受音樂。

但受疫情影響，這兩年相關的音樂比賽、表演都中斷，黃小玲表示，這周日就是母親節，安排在地子弟到花壇最熱門的景點用音樂對媽媽表達愛的宣言，希望讓成員與遊客都留下美好的回憶。

彰化縣藝術教育協會也取得由在地人作詞作曲的「白沙坑文德宮」授權，今年7月10日將在演藝廳登台演出，黃小玲說，要讓花壇的孩子傳承花壇的文化故事。

母親節 賞花

延伸閱讀

天氣逐日回暖漸趨穩定 母親節全台轉雨

還有1天！全聯小時達母親節福袋明直播開獎MINI Cooper

和媽媽合照免費吃、買一送一！11家母親節「餐飲優惠」整理，手搖推半價還送門票與蛋糕

雲林首開母親節返鄉專車 半價優惠北漂遊子

相關新聞

中市兩餐敘首長確診率88% 議員：府會做最壞示範

台中市府會聚餐傳播鏈延燒，市議員楊典忠質詢表示，最近常常被問到「有沒有去吃(府會餐敘)」甚至有民眾罵說「市政府、市議會帶...

德籍馬培德博士受西醫訓練 現任中國醫大中醫研究醫師

中國醫藥大學中醫學院國際針灸碩士學位學程副主任馬培德日前接受中央廣播電台德語節目專訪，介紹中醫藥教育、中西醫結合發展與科...

靠手機也能搭公車 中市「城中城線」新增行動支付系統

台中市政府為推動多元支付環境，將「台灣好行-台中時尚城中城線」公車，新增手機行動支付搭乘，可支援「Easy Wallet...

中市國運中心疫情營收摔三成 議員：可紓困不可漲票價

今年民生物價齊漲，中市議員張玉嬿今日質詢指出，國民運動中心因疫情去年營收減五成，今年一到四月也掉二到三成。她要求市府保證...

另類輔選 何昆霖合體黃國書組聯合消毒團隊進入市場

全國疫情單日確診突破2萬人，台中市也首度突破1000人，民進黨東南區議員擬參選人何昆霖、立委黃國書團隊組成消毒團隊，連日...

就怕公務單位染疫連環爆 南投縣府設聯合辦公區

本土疫況嚴峻，南投縣政府為降低人員間染疫風險，以維持行政效率，昨起於縣政大樓1樓設置「聯合辦公區」，由各局處派員統一大廳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。