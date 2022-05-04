影／花壇虎山巖金針花海當背景 在地管弦樂團快閃吸睛

彰化花壇虎山巖金針花大爆發，吸引大批民眾前往賞花，花壇在地學子組成的彰化縣藝術教育協會成員今天特地到現場快閃，臨時來一場戶外管絃樂演奏，讓現場遊客相當驚艷。

花壇虎山巖金針花海預計在母親節左右開到最美，連續多日吸引遊客前來賞花，今天下午約20名國中、國小生帶著樂器上山，連續演奏「熱愛105°C的你」、「茉莉花」和「一代女皇」等曲目，悠揚樂曲引來遊客圍觀，音樂以花海作為背景，相當有氣氛。

彰化縣藝術教育協會由熱愛音樂學子的家長共同組成，理事長黃小玲說，大部分的成員都是從花壇國小管絃樂出來的，學生畢業後升上國中，希望他們持續學音樂，也能到外縣市交流、展開音樂之旅，因而今年組成協會，陪伴孩子繼續享受音樂。

但受疫情影響，這兩年相關的音樂比賽、表演都中斷，黃小玲表示，這周日就是母親節，安排在地子弟到花壇最熱門的景點用音樂對媽媽表達愛的宣言，希望讓成員與遊客都留下美好的回憶。

彰化縣藝術教育協會也取得由在地人作詞作曲的「白沙坑文德宮」授權，今年7月10日將在演藝廳登台演出，黃小玲說，要讓花壇的孩子傳承花壇的文化故事。