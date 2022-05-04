靠手機也能搭公車 中市「城中城線」新增行動支付系統
台中市政府為推動多元支付環境，將「台灣好行-台中時尚城中城線」公車，新增手機行動支付搭乘，可支援「Easy Wallet悠遊付」、「一卡通Money」、「icash Pay」等，點選乘車碼，再將手機QR Code對準驗票機設備下方鏡頭，即可完成刷卡乘車。
隨著數位時代來臨，台中市觀旅局推動「台灣好行-台中時尚城中城線」，服務持續升級，提供多元、便利的票證支付環境，除了現有電子票證刷卡上下車外，即日起新增手機行動支付搭乘，未來將整合沿線食宿遊購行產業優惠，並推動電子套票的包裝，使旅程更輕鬆便利。
中市觀旅局長韓育琪表示，自去年起，此線逐步將驗票機更新，具備QR Code掃描功能的行動支付設備，目前設備支援「Easy Wallet悠遊付」、「一卡通Money」、「icash Pay」等；只要上下車開啟行動支付APP，點選乘車碼，再將手機QR Code對準驗票機設備下方鏡頭，即可完成刷卡乘車，既防疫又可輕鬆感受便利旅程。
觀旅局表示，「台中時尚城中城線」自去年由原11路公車轉型後，針對車輛統一彩繪，提供編印資訊豐富的中、英、日、韓多語旅遊摺頁，以及38個站點的多語e化雲端導覽解說，串聯沿線在地商家，推出相關搭乘享優惠活動，便利旅客遊玩台中火車站、台中市役所、柳川、美術園道商圈、審計新村、草悟道、科博館、台中放送局、一中商圈、帝國製糖廠等景點。
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