靠手機也能搭公車 中市「城中城線」新增行動支付系統

台中市政府為推動多元支付環境，將「台灣好行-台中時尚城中城線」公車，新增手機行動支付搭乘，可支援「Easy Wallet悠遊付」、「一卡通Money」、「icash Pay」等，點選乘車碼，再將手機QR Code對準驗票機設備下方鏡頭，即可完成刷卡乘車。

隨著數位時代來臨，台中市觀旅局推動「台灣好行-台中時尚城中城線」，服務持續升級，提供多元、便利的票證支付環境，除了現有電子票證刷卡上下車外，即日起新增手機行動支付搭乘，未來將整合沿線食宿遊購行產業優惠，並推動電子套票的包裝，使旅程更輕鬆便利。

中市觀旅局長韓育琪表示，自去年起，此線逐步將驗票機更新，具備QR Code掃描功能的行動支付設備，目前設備支援「Easy Wallet悠遊付」、「一卡通Money」、「icash Pay」等；只要上下車開啟行動支付APP，點選乘車碼，再將手機QR Code對準驗票機設備下方鏡頭，即可完成刷卡乘車，既防疫又可輕鬆感受便利旅程。