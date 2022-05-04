中市國運中心疫情營收摔三成 議員：可紓困不可漲票價

今年民生物價齊漲，中市議員張玉嬿今日質詢指出，國民運動中心因疫情去年營收減五成，今年一到四月也掉二到三成。她要求市府保證不讓OT廠商因疫情減收而漲價，應提供紓困，並增設每周一天折扣體驗，鼓勵市民多運動，紓解疫情精神壓力並提高免疫力。運動局表示研議紓困，目前均未漲價，也會研議提供學生優惠。

張玉嬿拿去年4月「英國運動醫學期刊」對4萬8千名美國加州確診者調查，發現不運動的人確診，住院機率比有運動習慣的人增加2.26倍，進加護病房比率增加1.73倍，死亡比率增加2.49倍，研究直指不運動是導致病情嚴重原因之一。

張玉嬿建議，運動局應鼓勵市民維持戶外或場館運動，官網增加居家運動教學影片，並鼓勵輕症確診者的運動強度。到於國民運動中心營收減少，應由市府紓困，才不會因提高票價讓運動的市民卻步。她表示，市府可比照去年在租金和權利金方面提供紓困方，但是要求保證不能讓廠商將營運損失轉嫁給市民。

張玉嬿表示，國民運動中心僅游泳池有學生優惠價，羽球、桌球、體適能都沒有學生優惠票，這種價格對學生而言太貴，已在議會提案要求未來太平國民運動中心設施都要有學生優惠價格，新建的國運中心及OT廠商換約時也要比照處理，鼓勵孩子用零用錢就能去運動。

運動局主任秘書賴東宏表示，市府目前評估研擬因應上半年營業狀況做土地租金或權利金減免，減輕業者壓力，去年已將業者租金及權利金做分期緩繳紓困措施，未來會持續多元協助業者紓困。

有關票價情形，目前運動中心設施票價短、中期皆無漲價情況，票價學生優惠部分，最新契約會朝此方向努力，未來新契約及新開運動中心會將此議題納入，優惠標準目前國民運動中心皆相同。