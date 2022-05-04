就怕公務單位染疫連環爆 南投縣府設聯合辦公區

本土疫況嚴峻，南投縣政府為降低人員間染疫風險，以維持行政效率，昨起於縣政大樓1樓設置「聯合辦公區」，由各局處派員統一大廳提供服務，出席會議或開標須出示相關證明才能參與，並禁止外送、送貨、推銷、保險等人員進入。

縣府指出，國內疫情急遽升溫，各行各業均有確診，甚至擴散情形，為維持公務行政機關正常運作，降低染疫風險，昨天起在縣政大樓1樓設置「聯合辦公區」，至縣府洽公的民眾，統一在1樓辦公窗口或大廳洽公區辦理各項業務。

其中，建設處、社勞處、地政處、農業處、財政處、工務處及採購與品管等單位，已於聯合辦公區設有辦公窗口提供服務，其他單位將由服務中心通知各局處派員在1樓大廳洽辦，辦公櫃台及洽公區均設有隔板，洽公全程均於空曠大廳範圍。

針對出席會議、參與開標等須親往其他樓層，縣府則表示，開會或投標廠商須提供公文、開會通知單、投標收件三聯單、投標郵寄收據等相關證明，才能進入會議室或開標室；另，外送、送貨、推銷、保險或販賣銷售等人員則一律不得進入縣政大樓。