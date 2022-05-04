台中里長買3000支康乃馨送媽媽 1支7到9元禮輕情意重

母親節將到，最應景的康乃馨受天冷、雨量多影響，整體產量減少約兩成，但花朵大、花色更嬌艷、價格略漲， 目前買氣還沒出現。台中市議員邱素貞是媽媽也當阿嬤了，今天偕女兒陳雅惠送康乃馨，祝福媽媽們母親節快樂！也為康乃馨添買氣。

5月8日母親節，應景的康乃馨，今年因春寒、雨量充沛影響，產量比往年減少約1到2成，價格比往年微幅上漲2成左右，花農擔心疫情打亂買氣，不少園藝店、花店業者表示，目前買氣未現，開始促銷。

台中市議員邱素貞與南區國光里長陳雅惠、國光里長擬參選人黃淑紋，3位媽媽今天一口氣送出3000支康乃馨，送至東南區各據點長輩與志工媽媽，藉此表達對她們的敬意與感恩，讓媽媽們笑容滿面，直說好感動。

邱素貞說，今年因雨，康乃馨量少，價格較去年貴一點點，今年1支9元買1千多支，1支也有7元、8元的，買近2千支。她強調，為媽媽們送上祝福，禮輕情意重，也樂意為花農、花店增加買氣。

邱素貞表示，根據台中市府統計，至今年4月底止，台中市總人口數有280萬1069人，其中男性有137萬3848人、女性有142萬7221人，女性撐起台中大半邊天。她祝福所有媽媽都健康平安快樂。