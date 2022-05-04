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武陵農場春季限定 「三色花毯」幻美浪漫登場

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
高達3至5公尺高的山茶花，花朵隨風飄落，形成特有山茶花的紅色花毯，繽紛落英，艷美動人。圖／武陵農場副場長胡發韜提供
高達3至5公尺高的山茶花，花朵隨風飄落，形成特有山茶花的紅色花毯，繽紛落英，艷美動人。圖／武陵農場副場長胡發韜提供

台中武陵農場每年春季，櫻花飛落形成美麗的粉色地毯，為武陵美景之一，五月則有山茶花、泡桐、白藤，以紅、紫、白拼成的「三色地毯」，如上蒼編織恩賜的傑作，美不勝收。

武陵農場副場長胡發韜表示，五月正是武陵農場「春之饗宴」最精彩最終章，是另人最驚奇的驚嘆號！最近到五月底前來農場的遊客，有機會不期而遇看到這三種神奇的「三色花毯」，體會這自然界造物者的神奇。

武陵農場春天繁花盛開，泡桐花隨風搖曳，行成波波紫色的「海波浪」，非常浪漫美麗，適合療癒人心，放鬆緊繃壓力和心情；雪白的白藤花逐漸飄落而形成高貴潔白聖潔的白藤花花毯；高達3至5公尺高的山茶花，花朵隨風飄落，形成特有山茶花的紅色花毯，繽紛落英，艷美動人。

胡發韜指出，武陵農場神奇三色花毯，讓遊客驚嘆是自然的編織傑作；而三色花毯的美景更是季節限定，預計可延續至五月中，呼籲民眾看三色花毯要趁早。

雪白的白藤花逐漸飄落，形成高貴潔白聖潔的白藤花花毯。圖／武陵農場副場長胡發韜提供
雪白的白藤花逐漸飄落，形成高貴潔白聖潔的白藤花花毯。圖／武陵農場副場長胡發韜提供
高達3至5公尺高的山茶花，花朵隨風飄落，形成特有山茶花的紅色花毯，繽紛落英，艷美動人。圖／武陵農場副場長胡發韜提供
高達3至5公尺高的山茶花，花朵隨風飄落，形成特有山茶花的紅色花毯，繽紛落英，艷美動人。圖／武陵農場副場長胡發韜提供
泡桐花隨風搖曳，行成波波紫色的「海波浪」，非常浪漫美麗。圖／武陵農場副場長胡發韜提供
泡桐花隨風搖曳，行成波波紫色的「海波浪」，非常浪漫美麗。圖／武陵農場副場長胡發韜提供
泡桐花隨風搖曳，飛落花瓣鋪成幻美紫色地毯。圖／翻攝自武陵農場臉書
泡桐花隨風搖曳，飛落花瓣鋪成幻美紫色地毯。圖／翻攝自武陵農場臉書

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