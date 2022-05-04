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星戰日「原力與你同在」 中市議員持光劍力拚年底選戰

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
由林佳龍領軍的「台灣正青」台中市議員擬參選人廖芝晏、林佳儀、蔡美華，目前正參與黨內初選，爭取綠袍加身，參選台中市議員。記者劉柏均／攝影
由林佳龍領軍的「台灣正青」台中市議員擬參選人廖芝晏、林佳儀、蔡美華，目前正參與黨內初選，爭取綠袍加身，參選台中市議員。記者劉柏均／攝影

台中市議員選情如火如荼展開，民進黨內初選將於5月電話民調，隸屬正國會的台中市議員擬參選人，今齊聚至潭子區潭水亭參拜，亦搶搭5月4日「星際大戰日」，手持光劍，祝福光明原力與眾人同在，守護台中、為台中打拼。

隸屬民進黨正國會體系的台中市議員周永鴻，今天邀集「台灣正青」蔡美華、廖芝晏、林佳儀的台中市議員擬參選人，及「台灣尚青」現任市議員何敏誠、曾朝榮、蔡耀頡先到潭子區潭水亭參拜；水亭主委張煌棋特別致贈包子、粽子，預祝所有議員和參選人「包中」通過初選、年底選舉高票當選。

5月4日英文為May the 4th，與《星際大戰》中經典台詞「願原力與你同在」(May the force be with you)發音相仿，成為全球星戰迷的「星際大戰日」。

周永鴻亦是為星戰迷，在參拜行程結束後，更拿出光劍「傳遞」原力給所有議員與擬參選人，祝福光明原力與眾人同在，讓大家能像絕地武士守護宇宙一樣的守護台中，為台中打拼。之後周永鴻與議員和參選人們到潭水亭周邊市場發送康乃馨，祝福店家和民眾母親節快樂。

周永鴻表示，身為市議員在為地方打拼的過程中，看過許多光怪陸離的不堪事，需要有強力的信念讓自己不忘本分持續為鄉親做事，就像星際大戰中的絕地武士需要有光明原力，才能守護宇宙不被黑暗吞噬；也期望大家不忘投入選舉時，服務民眾的初衷。

母親節將至，台中市議員周永鴻到潭水亭周邊菜市場發放康乃馨。記者劉柏均／攝影
母親節將至，台中市議員周永鴻到潭水亭周邊菜市場發放康乃馨。記者劉柏均／攝影
台中市第四選區市議員擬參選人廖芝晏，在潭水亭周邊市場發放康乃馨。記者劉柏均／攝影
台中市第四選區市議員擬參選人廖芝晏，在潭水亭周邊市場發放康乃馨。記者劉柏均／攝影
有市場攤販致送「菜頭」、「蒜」，祝福台中市議員周永鴻年底選戰有「好彩頭」、「當選」。記者劉柏均／攝影
有市場攤販致送「菜頭」、「蒜」，祝福台中市議員周永鴻年底選戰有「好彩頭」、「當選」。記者劉柏均／攝影
為星戰迷的周永鴻，在參拜行程結束後，拿出光劍「傳遞」原力給所有議員與擬參選人，祝福光明原力與眾人同在。記者劉柏均／攝影
為星戰迷的周永鴻，在參拜行程結束後，拿出光劍「傳遞」原力給所有議員與擬參選人，祝福光明原力與眾人同在。記者劉柏均／攝影

台中市 民進黨

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