星戰日「原力與你同在」 中市議員持光劍力拚年底選戰

台中市議員選情如火如荼展開，民進黨內初選將於5月電話民調，隸屬正國會的台中市議員擬參選人，今齊聚至潭子區潭水亭參拜，亦搶搭5月4日「星際大戰日」，手持光劍，祝福光明原力與眾人同在，守護台中、為台中打拼。

隸屬民進黨正國會體系的台中市議員周永鴻，今天邀集「台灣正青」蔡美華、廖芝晏、林佳儀的台中市議員擬參選人，及「台灣尚青」現任市議員何敏誠、曾朝榮、蔡耀頡先到潭子區潭水亭參拜；水亭主委張煌棋特別致贈包子、粽子，預祝所有議員和參選人「包中」通過初選、年底選舉高票當選。

5月4日英文為May the 4th，與《星際大戰》中經典台詞「願原力與你同在」(May the force be with you)發音相仿，成為全球星戰迷的「星際大戰日」。

周永鴻亦是為星戰迷，在參拜行程結束後，更拿出光劍「傳遞」原力給所有議員與擬參選人，祝福光明原力與眾人同在，讓大家能像絕地武士守護宇宙一樣的守護台中，為台中打拼。之後周永鴻與議員和參選人們到潭水亭周邊市場發送康乃馨，祝福店家和民眾母親節快樂。