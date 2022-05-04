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和阿嬤講電話特訓 賽德克姑娘獲族語認證榜首

中央社 / 台中4日電

弘光科大學生紀巧恩日前參加原住民族語言能力認證，賽前和阿嬤講電話特訓，加強聽力訓練，獲賽德克族語德路固語系中級全國榜首，將此榮耀送給阿嬤、媽媽當母親節禮物。

弘光科大今天發布新聞稿指出，弘光科技大學五專護理科一年級學生紀巧恩，是南投仁愛都達部落的賽德克族人，因父母薪資不高，加上阿公阿嬤身體不好，她就讀護理科，希望畢業後考取證照能立即就業。

紀巧恩說，國小時已通過賽德克族語都達語系初級、中級，這次，直接考中級賽德克族語德路固語系，考試前，特別用電話跟阿嬤聊天加強聽力訓練，如果聽到不懂的單字便詢問阿嬤，大大提升族語對話能力，獲得族語認證榜首。

紀巧恩指出，原本沒規劃參加族語認證，因族人長輩平常都以原住民語交談，如果自己不學習，很難融入他們的生活；學族語除可以傳承自己的文化，這次，族語認證獲得全國榜首，代表參加頒獎典禮，看到很多不同族群的人為了傳承自己的語言努力學習。她將這項榮耀作為母親節禮物，送給阿嬤、媽媽。

弘光科大學務長張嚴仁表示，鼓勵學生學習族語，開設原住民族語課程，有布農族、排灣族、阿美族等總共7種族語課程，鼓勵學生參加原住民族語言能力認證，已有不少學生通過初級、中級認證，受到疫情影響改為線上課程，但學生依舊努力，紀巧恩更獲得賽德克族語中級榜首。

阿嬤 原住民語 語言

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