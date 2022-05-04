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11學校畢業公演在中市港藝 音樂劇、打擊樂、熱舞都來
畢業季節將到，今年5月14日起至6月21日在台中市港區藝術中心將有11場各級學校畢業公演，由國小、國中及高中等學生表演音樂劇、管樂、打擊樂、弦樂、鋼琴、英語話劇、熱舞等豐富類型，還有合奏、獨奏、合唱等多元方式表演。
台中市港區藝術中心演藝廳「新藝秀─舞台新秀專案」從民國98年今已舉辦逾14年、超過150場演出，每年培育中市學生在劇場舞台上做音樂、舞蹈、戲劇等多元藝文類型表演之訓練與演出。
今年各校演出內容多，包括全國比賽獲獎曲目，也有耳熟能詳的樂曲，是畢業生公演發表，也是學弟妹期末成果展現，演出節目包括「2022惠文國小兒童樂隊音樂會」、東大附小「娃娃國娃娃兵/Mulan(花木蘭)音樂劇」、「竹林國小110學年度管樂團成果發表會」、「至善樂集—Shining 9清水國民小學畢業演奏會」、「2022大明國小管樂團、打擊樂團音樂發表會」、「2022年台中市立清水高中英劇社年度公演」、「第21屆清水國中音樂班畢業音樂會」等。
港區藝術中心指出，各場演出節目票券已陸續開賣，民眾只要以親民的50元銅板價，就可欣賞到青年學子的創意與才華，有意申請「新藝秀─舞台新秀專案」的學校，可上港藝中心網站查詢，或電洽(04)2627-4568轉302。
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