九族、六福村紛紛休園 業者辛酸：員工人數比遊客多

國內疫情屢創新高，重創國內旅遊市場。日月潭九族文化村今天宣布5月4日、5日因園區和日月潭纜車電力維修、保養，休園兩天。巧合的是，六福村、劍湖山、小人國也宣布以電力維護保養為名義，明後兩天休園，但更擔心國旅嚴重消退，衝擊觀光業生計。

南投縣五一連假除了合歡山高山杜鵑吸引人潮，其他溪頭、日月潭、清境等風景區遊客都銳減近半，尤其這次軍公教和學生並未休假，第一天旅館、民宿住宿率還有五成，第二天幾乎剩下一成，遊樂區情況也是如此。

九族文化村經理黃瑞奇說，原本排定5月6日為日月潭纜車保養日，考量園區營運，提前4、5兩日休園保養。而實際遊客人數大幅下滑，九族文化村員工總共四百多人，當員工人數比遊客還多，也只能無奈先休園因應。

這波疫情擴散快速，每日確診人數已破二萬人，遊客擔心疫情不敢出遊，但去年疫情三級警戒，觀光業還可調整員工休假、暫停營業，現在遊客不敢出門，但觀光業還是要照常營業、支付員工薪水，每天開門負擔沈重，而疫情何時可趨緩卻看不到盡頭，讓業者難免忐忑。