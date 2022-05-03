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露營車占公用停車場夜宿 民怒批「當自家後院」

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里虎頭山停車場近期完成改善，但有民眾反映，五一連假期間有露營車夜宿炊煮，一停就是2、3天。圖／讀者提供
南投埔里虎頭山停車場近期完成改善，但有民眾反映，五一連假期間有露營車夜宿炊煮，一停就是2、3天。圖／讀者提供

南投縣埔里鎮虎頭山停車場近期才完成改善，未料卻有民眾反映，五一連假出現多輛露營車夜宿炊煮，一停就是2、3天，怒批「根本當自家後院」；對此，日管處表示，現階段無法可罰，僅能勸離，後續將明訂管理辦法，避免遭占用或破壞。

虎頭山、地理中心碑是鎮內指標性景點，當地除有飛行傘運動，更是登高遠眺市區、夜景的最佳地點，前年納入日月潭國家風景區，日管處去年起整建現有的停車場、登山步道，增設景觀平台，並規劃在虎頭山頂增建公廁及停車場用地。

其中，虎頭山現有停車場日前完成整修，23個停車格整平鋪設透水磚，未料才開放使用，就有民眾反映，停車場在勞動節連假期間被露營車大舉入侵，多輛露營車夜宿炊煮，一停就是2、3天，怒批「根本當自家後院」，也影響他人停車權益。

對此，日月潭國家風景管理處表示，虎頭山及地理中心碑區域現階段無相關管理辦法，因此露營車若有依交通法規停放在停車格內，且熄火並未怠速，就沒違規問題，無法開罰；但若有明火烹飪或紮營等行為就不允許，將會先採取勸離。

針對公用停車格遭長時間占用，日管處則表示，除了現有停車場外，也將再增建可停60輛自小客車的停車場，以及公用廁所設施，因此後續會邀集縣府、公所研議明訂管理維護辦法，避免公共空間或設施再遭占用或破壞。

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