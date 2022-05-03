台中市政會議能、議會不能？ 民代：居隔首長視訊備詢

台中市議會今舉行教育文化質詢業務，首見4局長確診未到，由代理人備詢。市議員施志昌、林祈烽指出，確診、居隔的局處首長能視訊參與市長視訊主持的市政會議，台中市議會也應視訊備詢，日前居隔的周永鴻議員也視訊質詢，以維護議事品質。

施志昌表示，最近疫情延燒中，市府有兩位副市長與多位首長確診，市長也居家隔離。今天教育文化委員會質詢，文化、教育、運動與新聞局長都確診，無法出席備詢，讓許多議員質疑效果，甚至改採書面質詢。

施志昌也說，運動局只有專委來備詢，有議員認為這根本不重視運動發展。

副市長陳子敬指出，居隔首長有透過網路觀看，依據議會現在的處理方式，議員可以在會議前一天提出視訊備詢的要求。

施志昌說，居隔中的盧秀燕市長視訊主持市政會議、防疫記者會，這與之前他與周永鴻議員在隔離與自主管理期間，也是透過視訊質詢。

施認為，如果首長身體無恙，應該也要在質詢期間視訊備詢。未來疫情發展，不論是市府首長或是議員，被隔離的頻率可能增加，說不定總質詢時，又有多位首長缺席，這應該與議會討論視訊備詢的方式，但若確診者當然不勉強。