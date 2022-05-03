2050淨零碳排 盧秀燕自認方向正確

「去除燃煤電廠才是走在減碳正確的方向。」台中市長盧秀燕3日在市政會議上意有所指的說，過去幾年台中市對因應全球氣候變遷與災難有所疏忽，自她上任後，即將淨零碳排列為最重要政策，從去年到今年已公佈淨零碳排三部曲。盧秀燕的說法，暗指前市長林佳龍對此政策有所輕忽，也再度宣示她對去除燃煤電廠政策的決心。

台中市政府低碳辦公室執行長黃晴曉3日在市政會議上，提出台中市2050台中市淨零碳排路徑規劃專案報告指出，去年1月即由盧秀燕代表簽署「氣候緊急宣言」，以2030年聯合國永續發展目標（SDGs）為本；其次在去年9月發表了「台中市自願檢視報告，第三部曲即是上個月由盧秀燕公佈台中市2050淨零碳排路徑。

28年後台中藍天白雲？

依據淨零碳排路徑的規劃，台中市希望在2050年設置的再生能源裝置容量能達到10GW（100萬千瓦），相當於兩座台中火力發電廠的發電量，黃晴曉樂觀的認為，只要能達到此目標，台中就能經常看到藍天白雲。

盧秀燕在專案報告後表示，自她上任後，即將「淨零碳排」及「永續發展」列為最重要施政目標，目前終能趕上進度，分別提出因應的「三部曲」。如今全世界都要追求淨零碳排，她在上任前就曾宣示改善空汙。而COP26全球會議去年也提出要「減煤、減碳、去除燃煤發電」，與她的政策不謀而合。

除煤減碳政策正確

「全世界有131個國家、234個城市宣示要達到淨零碳排，而台中市是其中一個城市」，盧秀燕說，全世界幾十萬個城市，台中市是加入淨零碳排市之一，她所提出的降低空汙及減煤減碳、去除燃煤電廠的政策方向是正確的。但這個目標需逐步落實達成。

盧秀燕強調，台中市第一季PM2.5只有17.4微克，低於全台平均值18.2微克；且是歷年來第一季空汙最低紀錄。且今年初因全台大停電造成中火須火力全開支援發電，否則台中市的空汙指數會更低。

2050目標仍有政治變數

對於台中市自行訂定2050淨零排放路徑的政策，但中央政府對於中火燃煤電廠的燃煤供電政策與台中市府並不一致，這樣的路徑規劃是否能合乎未來實情？

台中市環保局長受訪時陳宏益表示，將代表民進黨參選台中市長的立院副院長蔡其昌仍堅持燃煤機組只除役但不拆除，這與全球永續發展趨勢並不相合。2050淨零碳排路徑的規劃是一個長期目標，但現實上恐會受到政黨是否輪替影響。

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