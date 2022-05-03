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影／表揚模範母親防疫新景象 祝賀團自備凳子坐戶外

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔心鄉各界組團祝賀模範母親當選人，今天到埔心村模範母親廖雅瑄的住家表揚祝賀她。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉各界組團祝賀模範母親當選人，今天到埔心村模範母親廖雅瑄的住家表揚祝賀她。記者簡慧珍／攝影

母親節即將來臨，彰化縣埔心鄉各界組團從今天起逐戶送禮和表揚，模範母親當選人個個笑逐顏開，不過為了防疫，祝賀團自備圓凳坐在戶外閒話家常，成了COVID-19疫情期間的特殊景象。

埔心鄉有20村，各村推選一名模範母親，鄉代會主席黃坤鼎、副主席謝新春、鄉代詹秀貞和林淑華，及鄉農會總幹事張旗聞、埔心村長許杏雨、壽桃宮副堂主許增沙、立委謝衣鳳服務處主任邱景豐、縣議員陳玉姬服務處主任張美暖等人組成模範母親祝賀團，預定今起3天內全數拜訪完畢。

祝賀團今天帶著蛋糕、花束禮盒、賀匾、禮品到模範母親當選人的住家，當選人的家人備妥水果和點心迎賓，喜氣洋洋。埔心鄉埔心村66歲模範母親廖雅瑄說，20多年前和丈夫林登達從烏日搬來埔心定居，經營農機修理廠，營業時間配合在地農民的作息，不分假日和日夜，她一家四口過著小康生活，兒子在彰濱鹿港區車測中心上班，女兒教音樂，「生活還得去啦！」

鄉代詹秀貞表示，疫情當前，無法在室內舉辦表揚活動，改為參與祝賀的單位組團挨家挨戶走出室外表揚，今天拜訪8名模範母親，感謝她們操持家務和養育孩子，照顧好家庭就是為埔心鄉付出。

「選舉是一人當選，全家服務；模範母親一人當選，服務全家。」埔心社區發展協會理事長許增鏞說，他拜訪模範母親，看見每一位母親全心全意為家庭奉獻，任勞任怨，印證「媽媽真偉大」，為人子女一定要孝順媽媽，他祝福全天下的媽媽「母親節快樂」。

模範母親 彰化

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