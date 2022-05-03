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與水鹿的親密接觸 南投食農體驗養鹿大啖鹿茸餐
南投縣國姓鄉是全台最大的水鹿畜養區，為讓民眾瞭解水鹿習性及養殖，並刺激鹿茸及相關加工產品行銷，當地農會近期結合食農教育辦理養鹿生態體驗，帶領深入鹿寮近距離與水鹿互動，搭配食補及其他農作DIY，多元呈現地方產業特色。
國姓鄉農會指出，全鄉豢養台灣水鹿逾4800頭，居全台之冠，是國內最大的水鹿畜養區，其年產值更逾2億元，但今年受疫情影響，無法辦活動，行銷難免受衝擊，看準目前正值鹿茸採收期，辦理「FUN漫遊山城－養鹿生態體驗活動」。
為讓民眾如實體驗鹿農日常，國姓鄉農會擇定當地「百鶴養鹿場」作為水鹿生態的介紹基地，帶領學員深入鹿寮，並餵食牧草與水鹿親近互動，近距離觀察水鹿樣貌，並說明其生態與特性，不少學員則驚呼「與水鹿是第一次的親密接觸」。
國姓農會表示，台灣水鹿為台灣特有種，眼下有明顯的眼下腺，生氣或興奮時會張開，而有「四目鹿」之稱，性情雖溫馴害羞，但對聲音敏銳度極高，當陌生人接近、遇險或警戒時會翻唇噴氣，且會磨牙、跺腳，因此一般不作為觀賞鹿。
而養鹿生態課程中，鹿農更說明飼養方式，強調是以天然有機不能有農藥殘留的牧草、玉米、大陸A菜等葉菜植物來餵鹿，之後更讓學員品嘗鹿茸大補湯、桂竹筍，還有DIY薑黃手工皂課程，從鹿茸到薑黃，多元呈現地方農特產特色。
農會表示，疫情當下，透過食農體驗鼓勵民眾走到戶外，因此除辦理青梅、水鹿等體驗活動，本周六（7日）還有精品咖啡教育課程，將帶民眾手沖咖啡、溫泉足湯、左手香膏DIY，走訪糯米橋及沿線風光、大啖風味餐，，民眾有興趣可關注「國姓鄉農會」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/KSC0492721510/）。
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