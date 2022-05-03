興大分校最快9月進駐 中興新村居民擔心宿舍被催繳

行政院長蘇貞昌宣布中興大學入駐中興新村，但事後居民反映接到國發會要求追繳宿舍，讓居民氣憤為何大學進駐，就要將現住戶趕走，中興新村不能達成青銀共居嗎？國發會專案辦公室主任吳文貴表示，中興大學將以南核心區閒置宿舍，不會影響現住戶權益。

陳姓居民說，中興新村本就是行政文教中心，他們歡迎中興大學進駐，增添文教風氣。但中興大學分校將占全村220公頃的73公頃，拿走近三分之一用地。

而近日國發會更催趕老弱原居民，聲稱依法催繳宿舍，依照舊法趕現住者，推新政策歡迎中興大學進駐，難道不能新舊居民和諧共生，青銀共居？

他說，中興新村經過公務機關與居民努力，好不容易通過「中興新村文化景觀」登錄，蘇貞昌希望縣府解除文化景觀限制，「因為綁手綁腳，沒辦法做事。」否定居民近70多年胼手胝足才有的文化景觀。蘇貞昌不贊成「活化」、不贊成用「中興新村」這個詞，更惹惱中興人。

中興新村活化不起來跟名稱無關，而是「政策錯誤」。為了拿回宿舍趕走居民，卻又沒好好維護，導致空屋荒廢傾倒，讓人口大量流失，空有這麼好的花園城市規畫，卻快成為空城。

吳文貴說，中興大學進駐未來校舍將使用南核心區的閒置宿舍為主，並不會影響現住戶的權益。中興新村宿舍是國家資產，合法分配宿舍住戶當然可居住，但退休公務員夫妻雙亡後，家人需在3個月後搬離將宿舍繳回，如果家人生活或居住有問題，也會請南投縣社勞處協助安置。