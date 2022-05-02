社頭雙義路成花旗木景觀大道 高鐵彰化站聯外道更便捷

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
社頭鄉雙義路是連接高鐵彰化站重要道路，斥資一億七千多萬拓寬近一公里，今天完工通車，也在沿線種植150株花旗木，將成為社頭鄉的景觀大道。圖／社頭公所提供
社頭鄉雙義路是連接高鐵彰化站重要道路，斥資一億七千多萬拓寬近一公里，今天完工通車，也在沿線種植150株花旗木，將成為社頭鄉的景觀大道。圖／社頭公所提供

彰化縣社頭鄉雙義路是連接高鐵彰化站重要道路，社頭鄉公所爭取內政部納入「生活圈道路交通系統建設計畫」拓寬，斥資一億七千多萬拓寬近一公里的工程今天完工通車，社頭鄉長劉錦昌說，除了大幅改善路況，也在沿線種植150株花旗木，成為社頭鄉的景觀大道。

社頭鄉雙義路今天由社頭鄉長劉錦昌、彰化縣副縣長林田富等人主持通車典禮，包括前彰化縣長魏明谷、社頭鄉代會主席翁嘉壕、縣議員蕭如意等人與會觀禮。

雙義路原路寬僅約4至6公尺，拓寬為15公尺，用地徵收費約為6743多萬元，工程費1億677萬多元，拓寬工程2020年9月動工，從中山路一段起至高鐵綠園路二段止，長度約為950公尺，將既有道路拓寬為雙向車道，並包括有雙義橋改建、排水溝渠改善、台鐵平交道拓寬等工程。

劉錦昌說，感謝內政部營建署納入生活圈建設計畫、立委陳素月協助爭取建設經費、彰化縣政府補助工程費及社頭鄉民代表會全力支持，及沿線地主同意配合用地取得，使雙義路拓寬工程能如期完成。

雙義路拓寬除可提升社頭鄉往高鐵彰化車站安全性及便捷性，也增加優質舒適的人行徒步空間，在沿線種植150株花旗木，型塑社頭鄉景觀道路，未來花期盛開時將別具不同風貌，精彩可期。。

社頭鄉雙義路是連接高鐵彰化站重要道路，斥資一億七千多萬拓寬近一公里，今天舉行通車典禮。圖／社頭公所提供
社頭鄉雙義路是連接高鐵彰化站重要道路，斥資一億七千多萬拓寬近一公里，今天舉行通車典禮。圖／社頭公所提供
社頭鄉雙義路是連接高鐵彰化站重要道路，斥資一億七千多萬拓寬近一公里，今天完工通車。圖／社頭公所提供
社頭鄉雙義路是連接高鐵彰化站重要道路，斥資一億七千多萬拓寬近一公里，今天完工通車。圖／社頭公所提供

社頭鄉 高鐵

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