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居民挺和美美寮路拓寬 立院今考察縣府爭取經費

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
立法院交通委員會今天到彰化考察交通建設，彰化縣府爭取和美鎮美寮路拓寬工程計畫經費補助。記者林敬家／攝影
立法院交通委員會今天到彰化考察交通建設，彰化縣府爭取和美鎮美寮路拓寬工程計畫經費補助。記者林敬家／攝影

立法院交通委員會今天到彰化考察交通建設，彰化縣府去年9月提報和美鎮美寮路拓寬工程計畫，但交通部公路總局審議未納入經費補助，彰化縣長王惠美今爭取指出，美寮路拓寬工程有迫切性，該路段常發生車禍，上下學容易塞車，影響學生就學，居民都希望盡快拓寬。

公路總局長陳文瑞表示，彰化縣在上一期的「生活圈道路交通系統建設計畫6年計畫(104~110)」共爭取到補助35件工程，工程總經費達136億元，其中交通部補助有94億元，該計畫主要審核必要性、是否帶動地方綜效與急迫性及執行可行性，計畫有當地鄉親及民意代表支持更容易核定。

今日考察才知道除道路拓寬外還牽涉到交通安全，縣府可以把去年上次審查過後的意見補強，提出更多美寮路的相關交通安全數據，可以讓計畫能更加快審核通過。

縣府工務處表示，和美鎮美寮路拓寬工程已於去年召開地方說明會，獲地方民眾支持，建請交通部納入新年度「生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）6年計畫（111~116）」核定補助總經費3.99億元。

王惠美也表示，國道3號和美交流道第三期聯絡道新闢工程，因第一、二期都已經建設完成，車流量越來越多，配合和美運動中心的設立，需建設第三期，延伸台17線，串聯和美運動館及彰濱工業區。

交通部路政司長林福山說，中央生活圈道路經費的補助扣掉六都外，16個縣市相互競爭，彰化的計畫也彼此競爭，因為要排出優先順序，經費一定是給優先急迫的計畫。

立法院交通委員會今天到彰化考察交通建設，彰化縣長王惠美今到美鎮爭取美寮路拓寬工程計畫等經費補助。記者林敬家／攝影
立法院交通委員會今天到彰化考察交通建設，彰化縣長王惠美今到美鎮爭取美寮路拓寬工程計畫等經費補助。記者林敬家／攝影
立法院交通委員會今天到彰化考察交通建設，今天下午到和美考察美寮路拓寬工程等計畫。記者林敬家／攝影
立法院交通委員會今天到彰化考察交通建設，今天下午到和美考察美寮路拓寬工程等計畫。記者林敬家／攝影

交通部 考察

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