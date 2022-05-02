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打完3劑疫苗 東勢林場賞桐花享入園優惠

中央社 / 台中2日電

又是油桐花繽紛時節，東勢林場規劃多條桐花步道，5月期間，民眾凡出示打滿3劑疫苗的小黃卡證明，即可享入園門票優惠。

正當桐花盛開季節，雪白油桐花落英繽紛，飄落地面宛如下雪，吸引旅人前往欣賞「5月雪」美景。東勢林場遊樂區處處可見白色的油桐花隨風飄落，因國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，東勢林場遊樂區推出5月3日至31日，只要出示打完3劑疫苗的小黃卡，即可享入場門票優惠。

東勢林場透過文字訊息指出，規劃多條桐花步道，如森林浴場、油桐山莊、楓香山莊上方步道及楓林小徑等，處處是最佳賞花景點，漫步其間，享受花瓣雨打在身上的感覺，俯身撿拾花朵排成美麗圖案。

另外，炎炎夏日也即將到來，麗寶樂園渡假區馬拉灣水樂園已經開園，配合中央流行疫情指揮中心的防疫指引，進行水上設施與活動可暫時脫下口罩外，一離開水域即須立即佩戴口罩，玩水也兼顧防疫。

麗寶樂園渡假區指出，園區內每個出入口都會放置提醒告示牌，入館時量測體溫，超過攝氏37.5度不得進入，全場域配合中央流行疫情指揮中心與主管機關之防疫規範與相關指引。

桐花 東勢林場 疫情

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