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彰化雨災西瓜減產七成 量少還被嫌「爛屁股」　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
雨災存活生長的瓜果都有一點「爛屁股」症狀。記者簡慧珍／攝影
雨災存活生長的瓜果都有一點「爛屁股」症狀。記者簡慧珍／攝影

今年春季雨量充足又偏涼冷，傳出西瓜雨災災情嚴重導致歉收約七成，價格上漲近四成，彰化縣政府近日到各鄉鎮勘災，籲請瓜農盡快向當地鄉鎮市公所通報受災狀況，縣政府統計後將向農委會爭取現金災害救助。

「真的歹年冬。」溪州鄉江姓瓜農表示，今年西瓜開花時遇上雨季，大多授粉失敗，農民用心看顧成功授粉的幼果，偏偏氣溫突然升高像夏天，幾天後氣溫下降又還下雨，西瓜紛紛染病，瓜藤、瓜葉腐爛，瓜果「爛屁股」，賣相不佳。

江姓農民說，去年上半年大旱，西瓜喜歡乾燥但不能缺水，乾旱災損不到四成，今年雨水豐富天氣涼，他和同業平均採收量最多三成，成功結果長大的瓜果果粒較小，重量減輕20%至30%，外表「不夠漂亮」，常被客人嫌棄，即使量少價揚，每台斤比去年多四成，瓜農還是賺不到漲價的利益。

去年此時，彰化縣西瓜已經摘第三輪，今年才開始採收，「採一輪大概就沒了」，江姓農民表示，西瓜受天候影響普遍生長不良，農民沒得採，等到真正進入夏季西瓜需求量大增時，價格一定會大漲，但太貴可能造成消費者選購別種水果。

西瓜品種多，去年每台斤12元至20元，今年都從20元起跳，江姓農民販售紅肉大西瓜去年每台斤18元，今年25元；他苦水滿腹地說，每下一次雨就要噴藥殺病蟲害，農藥、肥料、運送油料等成本樣樣上漲，賣25元根本沒利潤，彰化瓜農接到南部瓜農有現金救助災損的消息，彰化縣卻沒有，希望縣政府能幫農民爭取。

縣政農業處最新統計，彰化縣西瓜種植面積221.25公頃，集中彰南地區，分別是二林鎮145.81公頃、芳苑鄉32.40公頃、鹿港鎮12.30公頃、埤頭鄉11公頃、福興鄉6.4公頃、大城鄉3.54公頃、竹塘鄉3公頃。

農業處農務暨植物保護科科長黃松欽今天說，已經到竹塘、芳苑、福興勘災，西瓜受損情形確實嚴重，縣政府最先請竹塘鄉公所受理西瓜瓜農現金災害救助登記，芳苑和福興隨後開辦，縣政府不僅限於這些鄉鎮，希望全縣瓜農5月6日下午5點之前持災害照片及耕地、個人身分等證件到當地鄉鎮市公所登記，若全縣整體達到20%災損的門檻，縣政府即可向中央申請現金災害救助。

今年西瓜因雨水豐沛釀災，賣相不如往年，銷售情形平平，瓜農希望縣政府幫忙爭取現金救助。記者簡慧珍／攝影
今年西瓜因雨水豐沛釀災，賣相不如往年，銷售情形平平，瓜農希望縣政府幫忙爭取現金救助。記者簡慧珍／攝影

西瓜 農民

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