疫情嚴峻 彰化縣議會定期大會將演練線上會議

彰化縣議會定期大會今天開幕，由於母親節即將到來，由縣長王惠美與議長謝典林分別致贈在場者康乃馨，並預祝天下的媽媽母親節快樂外，也協助促銷縣產花卉；由於疫情升溫，縣議會除了在議員席設隔板外，5月5日也將正式演練線上會議，當天2個專案報告將以線上會議執行。

王惠美說，媽媽就像是桶箍，把家「箍」的圓滿，在母親節前夕，祝全天下辛苦的媽媽母親節快樂； 議長謝典林說，議會開議的第一天，也在5月的第二天祝全天下的媽媽母親節快樂，彰化的媽媽更快樂。

縣議會定期會期間，正逢疫情嚴峻，議長謝典林說，縣議會有修議事規則，所以線上會議也是議事規則的一環，5月5日會做正式演練，當天2個專案報告將以線上會議執行。