聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情嚴峻 彰化縣議會定期大會將演練線上會議
彰化縣議會定期大會今天開幕，由於母親節即將到來，由縣長王惠美與議長謝典林分別致贈在場者康乃馨，並預祝天下的媽媽母親節快樂外，也協助促銷縣產花卉；由於疫情升溫，縣議會除了在議員席設隔板外，5月5日也將正式演練線上會議，當天2個專案報告將以線上會議執行。
王惠美說，媽媽就像是桶箍，把家「箍」的圓滿，在母親節前夕，祝全天下辛苦的媽媽母親節快樂； 議長謝典林說，議會開議的第一天，也在5月的第二天祝全天下的媽媽母親節快樂，彰化的媽媽更快樂。
縣議會定期會期間，正逢疫情嚴峻，議長謝典林說，縣議會有修議事規則，所以線上會議也是議事規則的一環，5月5日會做正式演練，當天2個專案報告將以線上會議執行。
今天正好有位議員因家人確診被居家隔離，無法出席縣議會開幕，縣議會特別安排以視訊方式「出席」，也算是5月5日線上會議演練前的預演。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言