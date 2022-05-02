快訊

獨／中央撒錢徵召診所採PCR 醫：政府放不下身段改快篩確診

上海養老院將活人裝屍袋送火化...相關官員被撤職 院長下場曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情嚴峻 彰化縣議會定期大會將演練線上會議

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣議會定期大會今天開幕，由於母親節即將到來，由縣長王惠美與議長謝典林分別致贈在場者康乃馨，並預祝天下的媽媽母親節快樂外，也協助促銷縣產花卉。記者劉明岩／攝影
彰化縣議會定期大會今天開幕，由於母親節即將到來，由縣長王惠美與議長謝典林分別致贈在場者康乃馨，並預祝天下的媽媽母親節快樂外，也協助促銷縣產花卉。記者劉明岩／攝影

彰化縣議會定期大會今天開幕，由於母親節即將到來，由縣長王惠美與議長謝典林分別致贈在場者康乃馨，並預祝天下的媽媽母親節快樂外，也協助促銷縣產花卉；由於疫情升溫，縣議會除了在議員席設隔板外，5月5日也將正式演練線上會議，當天2個專案報告將以線上會議執行。

王惠美說，媽媽就像是桶箍，把家「箍」的圓滿，在母親節前夕，祝全天下辛苦的媽媽母親節快樂； 議長謝典林說，議會開議的第一天，也在5月的第二天祝全天下的媽媽母親節快樂，彰化的媽媽更快樂。

縣議會定期會期間，正逢疫情嚴峻，議長謝典林說，縣議會有修議事規則，所以線上會議也是議事規則的一環，5月5日會做正式演練，當天2個專案報告將以線上會議執行。

今天正好有位議員因家人確診被居家隔離，無法出席縣議會開幕，縣議會特別安排以視訊方式「出席」，也算是5月5日線上會議演練前的預演。

彰化縣議會定期大會今天開幕，由於母親節即將到來，由縣長王惠美與議長謝典林分別致贈在場者康乃馨，並預祝天下的媽媽母親節快樂外，也協助促銷縣產花卉。記者劉明岩／攝影
彰化縣議會定期大會今天開幕，由於母親節即將到來，由縣長王惠美與議長謝典林分別致贈在場者康乃馨，並預祝天下的媽媽母親節快樂外，也協助促銷縣產花卉。記者劉明岩／攝影

母親節

延伸閱讀

Garmin來了！ 全台最大彰化體驗旗艦店今天開幕

國民黨提名4女力參選拚連任 王惠美：要找回彰化光榮感

彰化全縣國高中停課38班 部份學生擔心疫情請假

彰化+53曝12處足跡 今起調查學童意願5月打疫苗

相關新聞

德國30元買快篩劑假消息？ 中市議員證明一劑只要31元

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨在防疫記者會宣布：德國有一劑30元的快篩是假訊息，請民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。...

影／確診居隔一晚警上門3次 中市議員批「警力不該這樣用」

台中市議員江肇國確診新冠肺炎，目前正值居家隔離期間，不過江今早在臉書發文，指因手機定位問題，導致一個晚上遇到3次警方上門...

「全台最爛的路」頻落石 南投擬設99個貨櫃護坡

南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路15.8K翠巒路段幾乎逢雨必坍，嚴重影響當地交通出入，居民不堪其擾，縣府決定投入上千萬元...

彰化雨災西瓜減產七成 量少還被嫌「爛屁股」　

今年春季雨量充足又偏涼冷，傳出西瓜雨災災情嚴重導致歉收約七成，價格上漲近四成，彰化縣政府近日到各鄉鎮勘災，籲請瓜農盡快向...

疫情嚴峻 彰化縣議會定期大會將演練線上會議

彰化縣議會定期大會今天開幕，由於母親節即將到來，由縣長王惠美與議長謝典林分別致贈在場者康乃馨，並預祝天下的媽媽母親節快樂...

影／電子圍籬誤發「警一夜按3次門鈴」 台中確診議員：浪費警力

台中市議員江肇國確診居家隔離，他表示，昨晚派出所員警來按了3次電鈴，指他的手機失去定位，擔心「人跑掉了」江肇國表示，警力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。