「全台最爛的路」頻落石 南投擬設99個貨櫃護坡

南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路15.8K翠巒路段幾乎逢雨必坍，嚴重影響當地交通出入，居民不堪其擾，縣府決定投入上千萬元重整邊坡設置落石緩衝平台，施設至少99座貨櫃建置擋土牆護坡，並加強橫向排水，最快4個月就能完工。

投89線力行產業道路有「全台最爛的路」之稱，近年又以紅香、翠巒等路段坍方落石災害嚴重，而30.7K紅香路段去年崩塌後即復建施工，15.8K翠巒路段則從今年2月起坍方頻傳，且因邊坡嚴重裸露，整建不易，只能不斷以機具清除。

面對投89線翠巒段幾乎逢雨必坍，道路常中斷，嚴重影響當地部落交通運輸，居民苦不堪言，針對這處重複致災區，縣府著手與顧問公司研議最佳復建工程方案，近期評估決定設置緩衝平台、貨櫃擋土牆護坡，並加強排水及噴漿等改善工程。

縣府表示，投89線14.3K至15.8K區段道路上邊坡向源侵蝕非常嚴重，導致土石不斷崩落，評估後將先行整治邊坡，開挖3階段落石緩衝平台後，採取貨櫃擋土牆護坡，施設至少99座貨櫃，加強保護長近200公尺的道路上邊坡。

此外，也加強該路段橫向排水，後續將架設大型橫向排水鄉鋼筋混凝土涵管加強排水，減緩雨水滲刷侵蝕，粗估工程經費約1500萬元，預計最快4個月完工。