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「全台最爛的路」頻落石 南投擬設99個貨櫃護坡

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
投89線翠巒路段常因邊坡坍方，道路中斷，影響當地部落交通運輸，居民苦不堪言。圖／讀者提供
投89線翠巒路段常因邊坡坍方，道路中斷，影響當地部落交通運輸，居民苦不堪言。圖／讀者提供

南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路15.8K翠巒路段幾乎逢雨必坍，嚴重影響當地交通出入，居民不堪其擾，縣府決定投入上千萬元重整邊坡設置落石緩衝平台，施設至少99座貨櫃建置擋土牆護坡，並加強橫向排水，最快4個月就能完工。

投89線力行產業道路有「全台最爛的路」之稱，近年又以紅香、翠巒等路段坍方落石災害嚴重，而30.7K紅香路段去年崩塌後即復建施工，15.8K翠巒路段則從今年2月起坍方頻傳，且因邊坡嚴重裸露，整建不易，只能不斷以機具清除。

面對投89線翠巒段幾乎逢雨必坍，道路常中斷，嚴重影響當地部落交通運輸，居民苦不堪言，針對這處重複致災區，縣府著手與顧問公司研議最佳復建工程方案，近期評估決定設置緩衝平台、貨櫃擋土牆護坡，並加強排水及噴漿等改善工程。

縣府表示，投89線14.3K至15.8K區段道路上邊坡向源侵蝕非常嚴重，導致土石不斷崩落，評估後將先行整治邊坡，開挖3階段落石緩衝平台後，採取貨櫃擋土牆護坡，施設至少99座貨櫃，加強保護長近200公尺的道路上邊坡。

此外，也加強該路段橫向排水，後續將架設大型橫向排水鄉鋼筋混凝土涵管加強排水，減緩雨水滲刷侵蝕，粗估工程經費約1500萬元，預計最快4個月完工。

至於30.7K紅香路段邊坡坍方復建工程，施工順利，但受地震及降雨影響，災害狀況稍擴大，復建面積追加近2000平方公尺，總經費則從600多萬元追加至近1000萬元，現正進行混凝土噴漿護坡作業，預計將能在5、6月汛期高峰前完工。

投89線翠巒路段常因邊坡坍方，道路中斷，影響當地部落交通運輸，居民苦不堪言。圖／讀者提供
投89線翠巒路段常因邊坡坍方，道路中斷，影響當地部落交通運輸，居民苦不堪言。圖／讀者提供
南投縣府針對投89線力行產業道路30.7K紅香路段復建施工，預計5、6月汛期高峰前可望完工。圖／南投縣政府提供
南投縣府針對投89線力行產業道路30.7K紅香路段復建施工，預計5、6月汛期高峰前可望完工。圖／南投縣政府提供

落石 南投 雨水

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