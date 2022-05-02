網教用顏色辨別包裝水水源？彰衛生局：以產品標示為準

夏季來臨加上年底選舉氣氛漸熱，很多場合可看見贈送包裝水，網路不停分享辨別包裝水水源的「冷知識」，瓶口和瓶蓋的顏色代表著不同滅菌方式及水源，例如瓶口和瓶身顏色不一致代表曾經高溫加熱殺菌，白瓶蓋的水源是自水來；彰化縣衛生局今天表示，這些知識未必正確，依包裝水瓶身上面標示為準。

網路披露分辨可從包裝水的瓶口顏色分辨加熱方式，業者在熱充填飲料之前，瓶口因超高溫加熱殺菌並增強硬度而變成不透明，如果是冷充填，在無菌的作業環境中瓶子先加熱殺菌再降溫冷卻，就不需要瓶口的硬度，所以瓶口和瓶身是一樣的顏色。

網路流傳貼心提醒，包裝水的水源可以從瓶蓋分辨，並強調「是根據政府法規所做的顏色區分」，若瓶蓋是藍色代表水源來自礦泉水、綠色是海水，白色是自來水；網路影片說明瓶蓋顏色與水源的相關性，強調自來水每公升0.01元，搖身一變包裝水，每公升最貴25元，消費者還傻傻分不清楚，花大錢買自來水飲用，

彰化縣衛生局食品衛生科長林毓芬指出，包裝水水源跟瓶蓋顏色沒相關性，業者設計外包裝講求美觀、潔淨、清爽，各自選用不同顏色的瓶蓋，至於瓶口顏色和瓶子加熱殺菌方式的關聯性，也像瓶蓋顏色的問題一樣，應該從瓶子包裝印製的標示水源產地及處理方式來辨別。

林毓芬表示，超市、超商陳列的包裝水無論水源來自哪裡，業者都經過滅菌處理，打開瓶蓋就可飲用，加水站水源必須煮沸後，大瓶罐裝水視業者的產品標示，如果不是已處理的水就不能生飲，應加熱滅菌後飲用以免傷害健康。