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彰化姊妹返鄉回饋成立關懷據點 出借書坊照顧長者
彰化縣人口老化，社區關懷據點扮演重要服務角色，但這兩年疫情嚴峻，讓關懷據點擴展的數量減緩，關心公益的陳美芳與陳桂花姊妹返鄉辦理社需關懷據點，出借書坊當據點，兩人規畫一人做餐點，一人帶長輩運動，讓長者能在地安養，回饋社會。
众益書坊學會社區照顧關懷據點今天舉辦贈牌儀式，彰化縣長王惠美表示，彰化縣共有589個村里，今天是第309個社區照顧關懷據點啟用，众益書坊學會理事長陳美芳與總幹事陳桂花是彰化在地人，為了照顧長輩，返鄉奉獻，目前據點開放時間為星期四午9點到12點；現在因為疫情升溫，關懷據點都是提供便當，讓長輩帶回家食用。
中華民國众益書坊學會理事長陳美芳表示，因喜歡閱讀，前幾年在法鼓山學佛，自己發願想回饋社會，書坊的硬體是她提供，書籍則是朋友贊助，書坊內有一千多本心靈成長的書，因而將書坊當做關懷據點，這塊地則是姐姐陳桂花無償出借，廚藝也很好，將由姐姐做餐，她來帶運動，姐妹一起做這件善事。
社會處表示，彰化縣65歲以上人口已超過21萬人，約占彰化人口17.15%，縣府目標在589個村里社區都能有1據點，但這兩年因疫情，原規畫設立關懷據點的單位因擔心共餐、活動受影響，延緩成立，也有一些村里因沒有社區活動中心等公共活動空間而受限，縣府規畫6鄉鎮衛福大樓，也可讓居民有日照中心、巷弄長照站等服務。
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