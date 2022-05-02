彰化姊妹返鄉回饋成立關懷據點 出借書坊照顧長者

彰化縣人口老化，社區關懷據點扮演重要服務角色，但這兩年疫情嚴峻，讓關懷據點擴展的數量減緩，關心公益的陳美芳與陳桂花姊妹返鄉辦理社需關懷據點，出借書坊當據點，兩人規畫一人做餐點，一人帶長輩運動，讓長者能在地安養，回饋社會。

众益書坊學會社區照顧關懷據點今天舉辦贈牌儀式，彰化縣長王惠美表示，彰化縣共有589個村里，今天是第309個社區照顧關懷據點啟用，众益書坊學會理事長陳美芳與總幹事陳桂花是彰化在地人，為了照顧長輩，返鄉奉獻，目前據點開放時間為星期四午9點到12點；現在因為疫情升溫，關懷據點都是提供便當，讓長輩帶回家食用。

中華民國众益書坊學會理事長陳美芳表示，因喜歡閱讀，前幾年在法鼓山學佛，自己發願想回饋社會，書坊的硬體是她提供，書籍則是朋友贊助，書坊內有一千多本心靈成長的書，因而將書坊當做關懷據點，這塊地則是姐姐陳桂花無償出借，廚藝也很好，將由姐姐做餐，她來帶運動，姐妹一起做這件善事。