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彰化伸港郵筒挺不起腰桿 居民笑：歪腰郵筒再現
彰化伸港分駐所前的一處郵筒最近被民眾發現「歪腰」，還有人將照片貼在臉書上，笑稱台北多年前出現的「歪腰郵筒」風潮要出現在偏遠小鄉了嗎？警方為避免郵筒繼續歪倒造成意外，已在附近放安全錐，提醒路過的民眾小心。
彰化縣議員賴清美在臉書貼出歪腰郵筒的照片，「撒嬌？挺不起腰桿！繼續行使任務。」讓網友看了會心一笑，只見平信、限時合併的郵筒傾斜向右邊，地面固定的水泥已明顯龜裂。賴清美說，很常路過此處，應是近日才歪掉的，還有人在留言處詢問地點想去拍照。
郵筒歪腰會受到矚目，主要是來自2015年8月7日台北中山區兩個遭到颱風蘇迪勒侵襲而掉落的招牌砸歪的郵筒，由於造型可愛而獲得民眾的高度關注，前往搶拍打卡，一場災難卻產生一處熱門景點，還有文創商機，也吸引外媒報導。
伸港分駐所指出，歪掉的郵筒不是被車撞所致，是底部裂開造成，因與郵局有防詐聯繫的LINE群組，已將郵筒的狀況讓郵局知道。
近年傳統郵件遞送需求銳減，彰化縣全縣的傳統郵筒被大量撤除，比起數量最多時期的913具，數量剩不到一半，且多數已經將平信、限時郵筒合併為一個，伸港居民指出，感覺會投遞的人不多，但也因為地區偏遠，對真有寄信需求的人還是不可或缺，郵筒越來越少要好好珍惜。
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