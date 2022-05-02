豐原國豐路3段及豐勢路施工臨時封閉 需改道行駛

交通部高速公路局第二新建工程處辦理「國道4號台中環線豐原潭子段第C711標豐勢交流道工程」，為確保交通及施工安全，須在離峰時間封閉豐原區國豐路三段，豐勢路至新山線鐵路橋間，及豐原區豐勢路2段，即省道台3線，封閉雙向各1車道，5月上半月實施期間，駕駛需配合改道。

交通維持管制路段及時段： 國豐路三段東行封閉，5月3、4、12、13日，每日上午9點至下午4點； 國豐路三段西行封閉：5月5日上午9點至下午4點。

豐勢路二段(省道台3線)166公里+680至167公里+200間，雙向各1車道封閉：5月3、4、6、9、10、11、12、13日，每日上午9點至下午4點。

建議改道路線：東行(國4往東勢)，后豐交流道→國豐路二段→豐科路→豐原大道六段→豐勢路二段； 西行(東勢往國4)豐勢路二段→豐原大道六段→豐科路→國豐路二段→后豐交流道。

用路人如需進一步了解相關訊息，可撥打04-26153500，交通部高速公路局第二新建工程處材料試驗所查詢，或上交通部高速公路局第二新建工程處官網查詢道路封閉資訊。

豐原警分局長劉安杰表示，國道4號工程為豐原地區重大交通工程，豐勢交流道西入匝道已開放通車，國豐路西行內側2車道通往高速公路禁行機車，請用路人行經該路段減速慢行依相關標誌標線行駛，避免誤闖國道及工區，遇封閉時段路段請配合路口義交指揮改以替代道路行駛，遵守相關交通規定，切勿疲勞駕駛、酒後駕車、競速飆車，確保行車安全順暢。