清水警10年前助祈福 她今年大甲媽集189個宮廟章送平安

高雄李姓女子10年前跟著大甲媽祖遶境，當時被人群擠到一旁，在場維護安全的台中市清水警分局高美派出所長林士欽帶她到媽祖娘傘旁祈福，讓她如願。李女感念在心，她今年隨媽祖遶境，沿途蒐集189個宮廟印信，日前送給所長林士欽，祈警平安，員警感動。

高雄市50多歲的李姓女子，每年到台中跟隨大甲媽鑾轎遶境，約10年前，鑾轎走到沙鹿區中山路的勞工育樂中心前，李女看見媽祖娘傘停等鑾轎時，想走近娘傘下祈福，她卻被人群多次擠到旁邊。

李女向當時維護娘傘安全勤務的偵查佐林士欽(現任清水警分局高美派出所長)詢問可否接近，林帶她到娘傘下祈福，當晚讓她感動不已，此後，每年跟隨鑾轎走到沙鹿區勞工育樂中心時，她都會主動找尋及探望林士欽所長。

今年，李女決定沿途蒐集各宮廟印信為感謝林士欽所長及辛勞的警察祈福，在大甲媽遶境前，預先做功課，從遶境路線圖及每年跟隨經驗，初估約有189個宮廟，李女買全開宣紙並畫上190格子，自大甲媽遶境時，便開始9天8夜的蒐集印信。

過程中，雖曾遇宮廟人員詢問，蒐集印信用意，但都順利，最後，整篇還少一印信，李女便請人刻上「弟子敬奉」等字印章，終於完成整篇幅的印信。