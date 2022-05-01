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彰化公路花園印度紫檀被上鐵環鐵架 怵目驚心
彰化縣田尾鄉公路花園遊客中心前廣場約十株紫檀樹近期被圈上鐵環、小鐵架，讓民眾看了怵目驚心，一位居民說，紫檀要長這麼高大不容易啊，怎麼會有施工單位亂圈上鐵環呢？田尾鄉公所表示，應該是假日市集的主辦單位合作廠商為了架設相關設施而弄的，周一會請相關單位立即撤除。
「看樹體被這樣破壞覺得好心疼」民眾說，遊客中心前廣場有十幾株高大紫檀樹，最近剛冒出綠葉非常美，公路花園雖是買盆栽園藝品的好地方，實際上整個公路花園還是缺乏林蔭，尤其怡心園施工後，被工程圍住，更少了綠地，幸好還有這幾株紫檀可多些綠意，近日卻發現多株紫壇怎麼都被圈上鐵環、小鐵架，有些樹體甚至造割傷，讓人看了很捨不得。
居民說，紫檀是生長速度很慢的樹種，這幾株紫檀有的鐵環崁進樹體比較深，怕已破壞樹體，影響紫檀生長，日後如果遇強風搞不好會增加倒塌的風險，覺得相關單位施工手法太粗糙。
田尾鄉公所接受陳情後表示，應該是假日市集的相關單位為了辦活動架設照明或相關設施在樹體上，這幾株是印度紫壇，而非一般紫檀，生長速度比較快，應有15年樹齡，不過這樣的施工方式的確不妥，明天就會要求相關單位撤下在樹體的鐵環，並變更架設方式，不去干擾到樹體。
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