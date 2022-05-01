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壯觀！5米高「木巨人」現身南投 5月下旬見客

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
５米高的「守護山林的耆老」巨人像就坐落在南投信義地利部落入口處旁，巨大而搶眼。圖／日管處提供
５米高的「守護山林的耆老」巨人像就坐落在南投信義地利部落入口處旁，巨大而搶眼。圖／日管處提供

交通部觀光局日月潭風景管理處與南投信義地利村藝術家合作，為當地部落打造入口意象，一座象徵著「布農族耆老」的5米高「木巨人」因此現身，率性坐落在部落入口旁的草地上遠眺濁水溪，巨大而搶眼，預計5月下旬開放參觀攝影。

日管處指出，信義鄉人和、潭南、地利、雙龍4村位居日月潭風景區內，由該處與南投林管處、縣府等輔導當地部落居民利用森林資源發展產業、推動觀光，同時扶植文創，保留其部落文化，其中也涵蓋地景、裝置藝術等極具原民風的創作。

今年初委由地利村在地藝術家全德富在地利村與往雙龍瀑布七彩吊橋的交通樞紐處，打造入口意象「守護山林的耆老」，一座「巨人像」近期現身部落入口旁草地上，而其高達5米率性席地而坐，眺望遠方的濁水溪，其存在巨大而搶眼。

「巨人像」創作藝術家全德富表示，該創作象徵著「布農族耆老qudas」（布農族語：祖父、耆老）」，其在部落的角色地位就猶如巨人，傳承祖先的智慧、經驗與技術，無論是播種小米、採集釀酒或不過度獵捕，帶領族人與大自然和諧共處。

而因是高達5米的大型地景創作，其搭建組合難度高，歷經3個月才將完成骨架結構，並使用柳杉等木材拼貼結合，其左手撫地，右手捧著植栽，帶有生命延續的寓意，希望人們到部落遊憩，親近大自然時要愛護環境，與山林永續共榮。

日管處則表示，「守護山林的耆老」創作充分傳達布農族人愛好自然，以及其永續山林的精神，而該巨人像預計5月下旬開放，遊客屆時就能近距離欣賞出自在地部落藝術家的木工手藝，也能圍繞著這座壯觀的「木巨人」拍攝取景。

５米高的「守護山林的耆老」巨人像就坐落在南投信義地利部落入口處旁，巨大而搶眼。圖／日管處提供
５米高的「守護山林的耆老」巨人像就坐落在南投信義地利部落入口處旁，巨大而搶眼。圖／日管處提供
５米高的「守護山林的耆老」巨人像就坐落在南投信義地利部落入口處旁，巨大而搶眼。圖／日管處提供
５米高的「守護山林的耆老」巨人像就坐落在南投信義地利部落入口處旁，巨大而搶眼。圖／日管處提供

濁水溪 布農族人 南投

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