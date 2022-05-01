世界級紫斑蝶「到我家」欣賞八卦山漫天飛舞景觀

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
目前正值紫斑蝶北返，過境或停留在八卦山脈季節，群蝶漫天飛舞蔚為奇觀。圖／彰化縣政府提供
目前正值紫斑蝶北返，過境或停留在八卦山脈季節，群蝶漫天飛舞蔚為奇觀。圖／彰化縣政府提供

目前正值紫斑蝶北返，過境或停留在八卦山脈季節，群蝶漫天飛舞蔚為奇觀。彰化縣政府今天在成功營區綠色環境學習營地舉辦「喜迎斑蝶到我家賞蝶活動」，在開幕式中，縣長王惠美在排灣族祭司的帶領下，以原住民的祈福儀式，為這群來自排灣族故鄉的嬌客祈福，祈願紫斑蝶北返路程能平安順利。

「台灣紫斑蝶谷」與「墨西哥帝王斑蝶谷」並列為世界上兩大規模「越冬型蝴蝶谷」，臺灣紫斑蝶遷徙、渡冬是世界級的生態景觀，紫斑蝶每年清明節氣來臨時，幾百萬隻紫斑蝶齊發的越冬遷徙北返，會依循固定路線離開越冬棲地，而現在正值北返時刻，途中會經過八卦山，而八卦山淺山生態環境是非常好的棲息地，正好位於紫斑蝶北返的蝶道及棲地上，紫斑蝶將在此產卵、成蟲。

彰化市成功營區綠色環境學習營地，原生植物樹種豐富，營地內蝴蝶園栽種多種食草及蜜源植物，尤其羊角藤更是斯氏紫斑蝶幼蟲的唯一食草，吸引紫斑蝶前來，群蝶紛飛景象十分壯觀，即成為觀察紫斑蝶極為理想的地點，非常值得親子共同前來觀賞，尤其營區連接天空步道與參山國家風景區還有新規劃的卦山村美學聚落，可以規劃兼具生態休閒與藝術欣賞的一日遊活動。

為了迎接這群嬌客，由花壇鄉文祥國小主辦此一「喜迎斑蝶到我家賞蝶活動」，還有成功營區志工、湖埔社區大學、台灣蝴蝶保育學會 與縣內7所國小所設計的闖關與展示攤位，完成7個關卡後，就可以免費參加環保DIY實作或樹攀體驗，現場還有原住民的環保美食展售、校園食農教育成果展與省水、節電科技展。

與會的有總統府資政姚嘉文、前縣長周清玉、縣議員李成濟、陳榮妹、精誠中學教師李志穎、各級民意代表及地方仕紳等人。

彰化縣政府今天在成功營區綠色環境學習營地舉辦「喜迎斑蝶到我家賞蝶活動」，縣長王惠美在排灣族祭司的帶領下，以原住民的祈福儀式，為這群來自排灣族故鄉的嬌客祈福。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府今天在成功營區綠色環境學習營地舉辦「喜迎斑蝶到我家賞蝶活動」，縣長王惠美在排灣族祭司的帶領下，以原住民的祈福儀式，為這群來自排灣族故鄉的嬌客祈福。圖／彰化縣政府提供
目前正值紫斑蝶北返，過境或停留在八卦山脈季節，群蝶漫天飛舞蔚為奇觀。圖／彰化縣政府提供
目前正值紫斑蝶北返，過境或停留在八卦山脈季節，群蝶漫天飛舞蔚為奇觀。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府今天在成功營區綠色環境學習營地舉辦「喜迎斑蝶到我家賞蝶活動」，吸引許多親子參加這難得的生態活動，縣長王惠美也到場參與。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府今天在成功營區綠色環境學習營地舉辦「喜迎斑蝶到我家賞蝶活動」，吸引許多親子參加這難得的生態活動，縣長王惠美也到場參與。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府今天在成功營區綠色環境學習營地舉辦「喜迎斑蝶到我家賞蝶活動」，吸引許多親子參加這難得的生態活動。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府今天在成功營區綠色環境學習營地舉辦「喜迎斑蝶到我家賞蝶活動」，吸引許多親子參加這難得的生態活動。圖／彰化縣政府提供

紫斑蝶 排灣族

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