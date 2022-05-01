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影／彰化「這地方」一年出動近十次滅火 原來是它惹禍

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮大溪路公墓旁昨天疑有農民亂燒葡萄藤，有民眾批評公所放任不管，據了解，消防隊每年至少要到該處滅火十次，浪費消防人力也很頭痛。圖／民眾提供
彰化縣溪湖鎮大溪路公墓旁昨天疑有農民亂燒葡萄藤，有民眾批評公所放任不管，據了解，消防隊每年至少要到該處滅火十次，浪費消防人力也很頭痛。圖／民眾提供

彰化縣溪湖鎮大溪路公墓旁昨天疑有農民亂燒葡萄藤，被民眾po照在網路，還有人批評公所放任不管，據了解，消防隊每年要到該處滅火近十次，浪費消防人力也很頭痛，溪湖鎮長黃瑞珠表示，先前是由公所清潔隊將葡萄藤載去大城鄉做為「抑制冬季濁水溪揚塵」農業廢棄物再利用，但最近疫情升溫，清潔隊疲於奔命，暫時無法載運，請民眾不要亂燒葡萄藤以免造成空氣汙染

昨天有民眾貼文在臉書彰化人大小事，一大片的葡萄藤在溪湖鎮大溪路公墓旁燒起來，消防隊搶救滅火，民眾也質疑「這是溪湖鎮公所處理葡萄藤的方式？」，據了解，昨天下午消防隊出動二部消防車、4名消防員從下午2點多滅火到傍晚5點多，火才熄滅，濃煙也讓附近空氣品質變差。

彰化縣是葡萄重要產地，全縣包括溪湖、大村、埔心等鄉鎮種植葡萄面積有約1200公頃，每年農民修剪後的廢棄葡萄藤很多，不少農民便宜行事，亂燒葡萄藤產生空氣汙染，所以彰化縣政府去年與各鄉鎮公所推動收回葡萄藤，運至大城鄉做為「抑制冬季濁水溪揚塵」的農業廢棄物覆蓋再利用。

但昨天溪湖公墓旁又被燒葡萄藤也引發討論，有民眾說，以前農民在自家燒，現在怕被罰載到其他地方亂燒，公所也管不動，實在應該揪出亂燒民眾重罰，才能扼止歪風。

黃瑞珠說，公所配合縣府推動的「抑制冬季濁水溪揚塵」農業廢棄物再利用計劃，在葡萄館旁空地設葡萄藤暫置場，目前暫置場已滿，原本清潔隊是將葡萄藤運至大城揚塵處多的濁水溪河川地舖蓋，但最近清潔隊因防疫工作滿載，暫無法載運葡萄藤，由於載運葡萄藤也需運送成本，未來也會再研究是否先加強破碎等前置作業，鼓勵農民也加強葡萄藤回收再利用。

環保局局長江培根表示，在大城鄉設置3.5公頃的「抑制冬季濁水溪揚塵」的葡萄藤舖置場已滿，又在竹塘鄉加設20公頃，而針對燒稻草、葡萄藤等農業棄物的空汙案，環保局均加強取締開罰，去年就罰了一百多件，依空汙法可處1200元以上、10萬元以下罰鍰，請農民勿以身試法。

溪湖鎮公所配合縣府推動的「抑制冬季濁水溪揚塵」農業廢棄物再利用計劃，在葡萄館旁空地設葡萄藤暫置場，目前暫置場已滿。圖／資料照，記者林宛諭攝影
溪湖鎮公所配合縣府推動的「抑制冬季濁水溪揚塵」農業廢棄物再利用計劃，在葡萄館旁空地設葡萄藤暫置場，目前暫置場已滿。圖／資料照，記者林宛諭攝影
彰化縣溪湖鎮大溪路公墓旁昨天疑有農民亂燒葡萄藤，被民眾po照在網路，還有人批評公所放任不管，據了解，消防隊每年至少要到該處滅火十次，浪費消防人力也很頭痛。圖／翻攝自彰化人大小事
彰化縣溪湖鎮大溪路公墓旁昨天疑有農民亂燒葡萄藤，被民眾po照在網路，還有人批評公所放任不管，據了解，消防隊每年至少要到該處滅火十次，浪費消防人力也很頭痛。圖／翻攝自彰化人大小事
彰化縣溪湖鎮大溪路公墓旁昨天疑有農民亂燒葡萄藤，有民眾批評公所放任不管，據了解，消防隊每年至少要到該處滅火十次，浪費消防人力也很頭痛。圖／民眾提供
彰化縣溪湖鎮大溪路公墓旁昨天疑有農民亂燒葡萄藤，有民眾批評公所放任不管，據了解，消防隊每年至少要到該處滅火十次，浪費消防人力也很頭痛。圖／民眾提供
彰化縣溪湖鎮大溪路公墓旁昨天疑有農民亂燒葡萄藤，有民眾批評公所放任不管，據了解，消防隊每年要到該處滅火近十次，浪費消防人力也很頭痛。圖／民眾提供
彰化縣溪湖鎮大溪路公墓旁昨天疑有農民亂燒葡萄藤，有民眾批評公所放任不管，據了解，消防隊每年要到該處滅火近十次，浪費消防人力也很頭痛。圖／民眾提供

農民 消防員 廢棄物 空氣汙染

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