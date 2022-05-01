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提升雙語科技教育 彰化縣政府與廣達、亞大簽備忘錄
為提升彰化縣學子的雙語科技教育，彰化縣政府推動、財團法人廣達文教基金會捐贈軟體及亞洲大學提供師資栽培及課程規劃，預定今年6月前，完成全縣174所國小種子教師培訓，預期有4500個學生實際受惠，培養孩子程式邏輯以及科技操作，希望將彰化打造成為新的科技之都。
在pepper機器人客串主持以雙語介紹開場下，彰化縣政府今天上午在鹿江國際中小學舉辦科技雙語課程博覽會暨廣達「游於智」三方合作備忘錄簽約儀式，一起合作提升彰化縣學子的雙語科技教育，縣長王惠美今天出席時， 感謝廣達文教基金會捐贈軟體及亞洲大學提供師資栽培及課程規劃。
財團法人廣達文教基金會執行長徐繪珈表示，此次與彰化的合作模式，廣達不僅提供軟硬體教具，發展模式更以科技中心為主體，並與亞洲大學合作，希望將亞洲大學的大學生培養為種子教師，將課程帶到偏鄉。
亞洲大學蔡進發校長表示，亞洲大學很榮幸跟彰化縣政府、廣達文教基金會一起來推動科技雙語的活動，亞洲大學不管在國際化、設計、藝術，以及科技如AI、物聯網、AR、VR都有很多人才，把亞洲大學的老師跟學生帶到彰化，結合廣達的技術力，造福鄉里，培養學生國際觀。
教育處表示，此項計畫以「體驗智慧生活」為課程設計，搭配模組化教具包與教師增能課程，逐步開拓智慧生活的視野，歡迎對此方案有興趣的學校教學團隊共同參與。
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