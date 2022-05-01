Garmin來了！ 全台最大彰化體驗旗艦店今天開幕

彰化引進大型企業投資再展現成果，積極開拓國內休閒市場的Garmin，在彰化市彰新路打造全台最大的Garmin彰化體驗旗艦店，今天上午開幕時，彰化縣長王惠美前往參觀，強調從中友百貨的簽約到GARMIN彰化體驗旗艦店來到彰化，顯示出彰化藏富於民，歡迎更多企業前來彰化投資。

Garmin彰化體驗旗艦店，也是Garmin第16間品牌體驗店，位在交通便利的金馬路商圈，以灰黑色系搭配木紋元素，打造時尚簡約但不失溫度的Cozy風格，十分吸引人，門市2層樓近百坪商品展示及活動體驗空間，是全台空間最大的體驗店。縣長王惠美應邀前往剪綵。

王惠美表示，Garmin來到彰化設置體驗旗艦店，只是一個開始，只要優質企業有意願要來彰化，縣府會提供一條龍的行政流程服務，加速推動彰化產業的創新及發展。

王惠美說，現在年輕人都非常有健康概念，GARMIN從航空、航海、汽車到現在智慧運動管理都有一系列產品，可以透過穿戴科技，隨時掌控自己的健康，GARMIN彰化體驗旗艦店目前有運動體驗活動，民眾可以前來體驗。

Garmin亞太區副總林孟垣表示，台灣中部可說是運動首都，彰化運動風氣興盛，因此Garmin將全台最大的旗艦店，選在彰化是正確的選擇，他本身住台中，從此不用再跑到別的地方了，來彰化就可以了，也歡迎台中人來到GARMIN彰化體驗旗艦店購買體驗。