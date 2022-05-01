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神岡產業園區臨斷層帶延緩開發 台中市府：須作地質評估

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
議員周永鴻指出，地質敏感不代表限制開發，請市府做好安全評估。圖／周永鴻提供
議員周永鴻指出，地質敏感不代表限制開發，請市府做好安全評估。圖／周永鴻提供

台中市神岡區擴大神岡都市計畫產業園區申請設置計畫」因位在屯子腳斷層，屬地質敏感區，市府保守估計完成所有地質與環境評估約需10年。當地民眾反映，經發局未依台中區域計畫，除將原來劃入園區的範圍排除，影響民眾權益。另多位議員也提醒地質敏感區並限制區，不少工廠在等土地，要求經發局加速開發。

2018年1月19日公告實施「台中市區域計畫」，神岡都市計畫產業園區計畫位在大甲溪南側，產業面積約114公頃，開發完成後預估可引進1280家廠商，產值132億元。經發局指出，因擴大神岡都市計畫產業園區屬重大經建，經發局已循新竹寶山竹科二期模式開始地質安全評估作業，完整評估約需半年時間，加上二階環評及土地徵收等，約需6到10年完成實質開發。

市議員徐瑄灃指出，2月23日在神岡區神岡產業園區規畫進度座談會，現場民眾不斷反映，對產業園區的工作進度失望，質疑斷層敏感地區管制範圍、及採區段徵收方式是否圖利建商，她認為市府漠視與在地民眾互動，彼此疏離，造成民怨。

徐瑄灃說，從台中機場周邊到清泉岡、海風產業園區直到神岡產業園區串接豐洲二期、一期園區，可跨區整合到后里中科園區，完整的大台中的產業廊帶，應整體規劃，分階段分期開發建設，不能零星式細碎建設，市府更不能再拖延開發時間，聽任地價炒作飆漲。

議員蕭隆澤表示，台中市有1萬多家未登記工廠，還在等合法的工業用地，他建議市政府經發局及相關單位，對神產業園區加緊腳步積極辦理。

議員周永鴻指出，經濟部地質調查所曾多次提醒，揭露地質敏感區是提供資訊，不等於限制發展區或就是危險區，他提醒市府，不應作為土地開發的開發的唯一考量。他建議市府重新評估爭議範圍，不要讓民眾權益受損。

經發局長張峯源表示，針對擴大神岡都市計畫產業園區範圍的地質敏感區，已啟動地質安全評估作業，去年3月18日辦公聽會，正在辦理都市計畫草案及環評書件。

張峯源說，因計畫範圍涉及屯子腳斷層帶，所以市府新增活動斷層地質調查及地質安全評估工作項目，同步辦理預算及契約變更作業，後續進行計畫範圍及財務自償性進行評估，另依都市計畫法及環評法辦理相關程序，預計需3至5年完成核定設置，之後仍需3至5年的時間協調區段徵收及實質開發事宜。

議員蕭隆澤指出，1萬多家廠商急著要土地，市府應加速辦理相關作業，不要牛步。圖／蕭隆澤提供
議員蕭隆澤指出，1萬多家廠商急著要土地，市府應加速辦理相關作業，不要牛步。圖／蕭隆澤提供

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