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台中豐原三里活動中心將啟用 再爭取1100萬修復河道護岸
為解決台中市豐原區陽明、民生、東勢三里缺少活動中心問題，立委江啟臣協調林務局、國有財產署無償撥用土地給豐原區公所，會同市議員張瀞分議員、陳本添議員爭取中市政府約1765萬經費興建「陽明、民生、東勢三里聯合活動中心 」，興建工程上月底完工，本月11日及23日要驗收，目前正請領使用執照中。
活動中心位置緊鄰八寶圳，屬北屯支線─柳川排水，原有護岸破損不堪且有龜裂情形，嚴重影響活動中心結構安全，江啟臣服務團隊與張瀞分多次會勘後，江啟臣爭取水利署1100萬元經費，請第三河川局進行擋土牆修復，保障護岸兩旁建築物安全，並將原先雜草叢生的河道進行修整。
工程分三期進行，第一階段70公尺已完成，目前正進行第二、三期修復計畫，拚今年底完工；針對上半部與活動中心接壤處，市議員張瀞分也向中市府水利局爭取500萬經費進行護岸上段，強化工程並新闢行人步道，未來將開放民眾休憩使用。
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