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中市中央市場將改建商場與公園 8成攤商尚未繳回攤位

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市北區市場將拆除，都市計畫變更70%為商業區土地、30%為公園用地。圖／市府經發局提供
台中市北區市場將拆除，都市計畫變更70%為商業區土地、30%為公園用地。圖／市府經發局提供

台中市北區五權路的中央市場使用逾47年，建物老舊，台中市政府經都市計畫變更為商業區及公園用地，未來將拆除後再開發。去年11月起受理申請回收攤鋪位，截至4月底，完成51席攤鋪位繳回程序，繳回比例達20%，經發局表示，加速辦理審查作業，鼓勵使用人盡早搬遷。

中央市場興建1975年，建物老舊，市政府去年11月開始辦理市場250席攤鋪位收回作業，有攤商組自救會，希望補助費提高、延長收回時間、協助弱勢個案等訴求。

市府經發局指出，中央市場所在基地經都市計畫變更為商業區及公園用地，未來收回攤鋪位拆除後，移財政局規劃開發。有關弱勢使用人安置部分，經發局、住宅處及北區家庭福利中心協助提供社會福利、租金補貼及包租代管等扶助救濟措施，並在市場管理室成立統一窗口，供使用人就地洽詢申請事宜。

另中央市場攤鋪位繳回申請期限延至2024年6月30日，讓攤商妥為因應。依「台中市改建公有零售市場補助費安置費發給辦理」規定，市府籌編預算共1億646萬4000元，使用人如有營業需求可安置至其他公有零售市場使用空攤鋪位，放棄安置者依規申請自行搬遷補助費40萬元及設備補助費，依每月使用費15倍計算。

市府統計，去年11月開始受理截至今年4月底，台中市政府經發局已完成51席攤鋪位繳回程序，核發補助費2091萬7515元，使用人繳回比例達20%，經發局加速作業。

中央市場及周邊基地面積約3433坪（1萬1349平方公尺）市府2020年1月發布實施都市計畫變更，70%為商業區土地、30%為公園用地宅。

中央市場周邊有3400多坪，市場內有250攤位，目前兩成申請繳回。圖／經發局提供
中央市場周邊有3400多坪，市場內有250攤位，目前兩成申請繳回。圖／經發局提供

台中市 都市計畫 租金補貼

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