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台中捷運藍線預算暴増327億？ 議員：市府應針對指控勇敢說明

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
陳廷秀指出，市政府應勇敢說明捷運藍線規劃過程，不要讓外界誤以為議員不監督。圖／陳廷秀提供
陳廷秀指出，市政府應勇敢說明捷運藍線規劃過程，不要讓外界誤以為議員不監督。圖／陳廷秀提供

東海大學地方自治中心民調顯示，台中市民最重視的建設，捷運藍線排第一。無黨籍議員陳廷秀指出，不少政論節目中民進黨議員質疑有弊端，市府卻一直提不出明確聲明，例如駡盧秀燕市府改路線後預算暴增300多億元，其實是增加土地取得及原物料大漲，這些都應該向市民說清楚。

無黨籍議員陳廷秀則指出，捷運藍線在重大建設變更原因效益分析，捷運藍線增加327億，主要多出來的部分，首先台灣大道土地取得原編列34億，而目前取得成本增至124億，增加90幾億；第二大項原物料成本2015年可行性評估至今漲一成多，就多出了170幾億元。西屯段因高架站改地下站，多了90幾億元，當然也有減少的部分，例如：沙鹿段及機場用地的部分共少了30億元。

陳廷秀表示，因為捷運藍線的緣故，外界不斷攻擊台中市府團隊及台中市議會時，但市府竟沒有一個較為明確的聲明版本，因此案在交通地政委員會審查時，陳還擔任交通地政召集人，他了解整個規劃都是依民意、專業做判斷，奈何人微言輕。

他舉例來說，捷運藍線機場用地是當初交通部不允許，不是台中市政府不願意，但民進黨多位議員上政論節目時，一再痛駡台中市政府無能、議員不懂法律愚昧無知不會監督，賤踏議員同仁的尊嚴，他語重心長的說，盼台中市政府勇敢站出來，捍衛民眾的權益，讓民眾知道市政府的用心。

最後陳廷秀無奈的說，整個規劃需求，海線一共少了30億元，不就是節省民脂民膏的表現嗎？真正符合專業民意價值的判斷，並且可行性研究跟綜合規劃的結果絕對會有落差，因經過綜合規劃的精確度更高，且物價指數上漲雪上加霜。

陳婷秀表示，前市府2015年12月提出捷運藍線總經費1127億不包含台中港站及沙鹿站，而2017年3月3日林市府把台灣大道徵收費放到另一個案子，所以工程費不包括徵收費。捷運要蓋的成，一定是要土地徵收費加上工程費的，所以共增加327億元。

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