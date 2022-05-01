西屯黃金地段軍方房舍閒置 年底動工惠來里活動中心

台中市西屯區有處軍方舊房舍「西屯營區二」，長年閒置，議員張廖乃綸透過立法委員楊瓊瓔向中央爭取，提撥部分空間作為惠來里活動中心。軍方將補強舊建物，預計最快今年底，惠來里就能有一處較寬敞且舒適的里活動中心。

台中市西屯區青海路二段軍方閒置房舍，屬後備指揮部「西屯營區二」，土地坐落在西屯區惠來厝段328地號，面積0.2142公頃，這處軍方舊房舍建造於1982年。目前大門深鎖，閒置無人使用。

台中市議員張廖乃綸指出，這處舊房舍位在西屯區黃金地段，閒置不用不但可惜且影響當地市容景觀，感謝立法委員楊瓊瓔協助向中央爭取，整建這處舊房舍，也提撥部分空間供里鄰使用。

張廖乃綸指出，西屯區惠來里超過8千戶，設籍人口達1萬9700多人，是台中市第二大里，但過去一直沒有一個完善的活動中心，「西屯營區二」修建完成後，可望提供約90坪的空間作為里活動中心之用，希望民政局緊盯軍方的工程進度，讓新的惠來里活動中心能盡快完成。

民政局長吳世瑋表示，惠來里位在市中心，是台中市第二大里，寸土寸金要找一塊土地或空間設活動中心真的很不容易。市府感謝立委楊瓊瓔及議員張廖乃綸三度會同民政局會勘、積極爭取。