快訊

15歲少年無照騎車闖紅燈釀嚴重車禍 紅牌大重機騎士重傷不治

確診個案自主回報疫調系統今啟動！ 五張圖看懂收到簡訊如何通報

「限速20公里」新手開車上路台大校園撞倒博士生 拖行2個車身

聽新聞
test
0:00 / 0:00

西屯黃金地段軍方房舍閒置 年底動工惠來里活動中心

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
西屯區惠來里有處軍方房舍，軍方同意補強並提供部分作為活動中心。圖／張廖乃倫提供
西屯區惠來里有處軍方房舍，軍方同意補強並提供部分作為活動中心。圖／張廖乃倫提供

台中市西屯區有處軍方舊房舍「西屯營區二」，長年閒置，議員張廖乃綸透過立法委員楊瓊瓔向中央爭取，提撥部分空間作為惠來里活動中心。軍方將補強舊建物，預計最快今年底，惠來里就能有一處較寬敞且舒適的里活動中心。

台中市西屯區青海路二段軍方閒置房舍，屬後備指揮部「西屯營區二」，土地坐落在西屯區惠來厝段328地號，面積0.2142公頃，這處軍方舊房舍建造於1982年。目前大門深鎖，閒置無人使用。

台中市議員張廖乃綸指出，這處舊房舍位在西屯區黃金地段，閒置不用不但可惜且影響當地市容景觀，感謝立法委員楊瓊瓔協助向中央爭取，整建這處舊房舍，也提撥部分空間供里鄰使用。

張廖乃綸指出，西屯區惠來里超過8千戶，設籍人口達1萬9700多人，是台中市第二大里，但過去一直沒有一個完善的活動中心，「西屯營區二」修建完成後，可望提供約90坪的空間作為里活動中心之用，希望民政局緊盯軍方的工程進度，讓新的惠來里活動中心能盡快完成。

民政局長吳世瑋表示，惠來里位在市中心，是台中市第二大里，寸土寸金要找一塊土地或空間設活動中心真的很不容易。市府感謝立委楊瓊瓔及議員張廖乃綸三度會同民政局會勘、積極爭取。

國軍退除役官兵輔導委員會台中市榮民服務處將針對這棟舊建物進行耐震補強工程，預計下半年就會開始施工，年底前就能完工，因此，最快今年底，惠來里就能有處較舒適的里活動中心。

台中市西屯區惠來里有一處軍方閒置房舍，軍方同意補強後提供部分作為活動中心。圖／張廖乃倫提供
台中市西屯區惠來里有一處軍方閒置房舍，軍方同意補強後提供部分作為活動中心。圖／張廖乃倫提供

台中市 楊瓊瓔 國軍

延伸閱讀

后里重要聯外道路龜裂不平 民代爭千萬改善計8月底完工

神岡2國小通學步道 與車爭道險象環生 民代爭千萬改善

重現后里天際線 台中甲后路斥千萬改善 架空纜線地下化

好消息！農地工廠納管除罪化 立委爭取再放寬移工調派

相關新聞

西屯黃金地段軍方房舍閒置 年底動工惠來里活動中心

台中市西屯區有處軍方舊房舍「西屯營區二」，長年閒置，議員張廖乃綸透過立法委員楊瓊瓔向中央爭取，提撥部分空間作為惠來里活動...

平腹小蜂防治荔枝椿象 中市觀旅局提醒勿近作業區

天氣逐漸回暖，正值外來種蟲害荔枝椿象交配產卵期，台中市政府觀光旅遊局已於4月中旬啟動生物防治荔枝椿象，近期陸續針對熱門觀...

建商台中獵地 夜市、幼兒園消失

全台房市大熱，建商積極獵地，台中精華區大面積建地難求，大型設施也成建商獵地標的。台中老字號太原觀光夜市今年228熄燈，讓...

房市預測價微揚 中市府：續推多元居住案

台中房市熱，買房門檻變高，很多年輕族大嘆「買不起」，不少市議員參選人大打「居住正義」口號。大台中不動產開發公會理事長王至...

中彰投景點冷清 2處花季湧人潮

國內新冠疫情大爆發，五一勞動節3天連假，南投團旅退宿達8成、台中訂房只有5成，昨天連假首日，南投及台中、彰化景點遊客也比...

疫情吃緊 彰化消防今起勤二休二

彰化縣外勤消防員過去採「勤二休一」休假制度，今年3月起，在8個分隊試辦「勤二休二」，原預定6月1日實施，消防局考量目前疫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。