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西屯黃金地段軍方房舍閒置 年底動工惠來里活動中心
台中市西屯區有處軍方舊房舍「西屯營區二」，長年閒置，議員張廖乃綸透過立法委員楊瓊瓔向中央爭取，提撥部分空間作為惠來里活動中心。軍方將補強舊建物，預計最快今年底，惠來里就能有一處較寬敞且舒適的里活動中心。
台中市西屯區青海路二段軍方閒置房舍，屬後備指揮部「西屯營區二」，土地坐落在西屯區惠來厝段328地號，面積0.2142公頃，這處軍方舊房舍建造於1982年。目前大門深鎖，閒置無人使用。
台中市議員張廖乃綸指出，這處舊房舍位在西屯區黃金地段，閒置不用不但可惜且影響當地市容景觀，感謝立法委員楊瓊瓔協助向中央爭取，整建這處舊房舍，也提撥部分空間供里鄰使用。
張廖乃綸指出，西屯區惠來里超過8千戶，設籍人口達1萬9700多人，是台中市第二大里，但過去一直沒有一個完善的活動中心，「西屯營區二」修建完成後，可望提供約90坪的空間作為里活動中心之用，希望民政局緊盯軍方的工程進度，讓新的惠來里活動中心能盡快完成。
民政局長吳世瑋表示，惠來里位在市中心，是台中市第二大里，寸土寸金要找一塊土地或空間設活動中心真的很不容易。市府感謝立委楊瓊瓔及議員張廖乃綸三度會同民政局會勘、積極爭取。
國軍退除役官兵輔導委員會台中市榮民服務處將針對這棟舊建物進行耐震補強工程，預計下半年就會開始施工，年底前就能完工，因此，最快今年底，惠來里就能有處較舒適的里活動中心。
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