快訊

15歲少年無照騎車闖紅燈釀嚴重車禍 紅牌大重機騎士重傷不治

確診個案自主回報疫調系統今啟動！ 五張圖看懂收到簡訊如何通報

「限速20公里」新手開車上路台大校園撞倒博士生 拖行2個車身

聽新聞
test
0:00 / 0:00

平腹小蜂防治荔枝椿象 中市觀旅局提醒勿近作業區

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市潭雅神綠園道施放平腹小蜂。圖／中市觀旅局提供
台中市潭雅神綠園道施放平腹小蜂。圖／中市觀旅局提供

天氣逐漸回暖，正值外來種蟲害荔枝椿象交配產卵期，台中市政府觀光旅遊局已於4月中旬啟動生物防治荔枝椿象，近期陸續針對熱門觀光遊憩區，透過施放平腹小蜂進行生物防治，兼顧環境生態保育，提升旅遊品質。

中市觀旅局長韓育琪表示，新田登山步道、潭雅神綠園道、東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道等為眾多遊客喜愛的熱門景點，步道及車道周邊生態相當豐富且多樣，使用化學藥劑易危害生態環境，透過陸續施放約2萬3千隻平腹小蜂，將蜂卵產於荔枝椿象卵內，蟲卵被寄生後將無法順利孵化幼蟲，羽化後的平腹小蜂，也會繼續尋找荔枝椿象的卵並寄生，進而達到生物防治效果。

觀旅局說明，近年荔枝椿象已逐漸擴散至全台，龍眼、荔枝等果樹，包含台灣欒樹、無患子等喬木，都成為易棲息的樹種，雖然荔枝椿象不會主動攻擊人類，蟲卵也不具毒性，但受驚嚇時所分泌出的臭液卻對人體有危害，不慎觸碰，便會造成皮膚灼熱、潰爛，若噴濺到眼睛更可能導致失明，嚴重影響遊客安全。

觀旅局提醒，荔枝椿象的成蟲不擅飛行，因此遊客的肩膀很容易成為停靠站，為提升遊客戶外遊憩安全，到訪遊客多加留意，生態防治期間，請勿靠近作業區域，若誤觸荔枝椿象或被臭液噴到，可立即使用大量清水沖洗稀釋，若皮膚出現灼熱與搔癢等不舒服情形，應立刻尋求皮膚科醫師協助。

觀旅局強調，平腹小蜂為無攻擊性的寄生蜂，請遊客不要移動或碰觸掛在樹旁的卵卡，目前防疫期間，仍請民眾務必勤洗手、保持社交距離、戴口罩等，遵守防疫規定，更多台中旅遊資訊請上台中觀光旅遊網查詢。

平腹小蜂是無攻擊性的寄生蜂。圖／中市觀旅局提供
平腹小蜂是無攻擊性的寄生蜂。圖／中市觀旅局提供
台中市觀旅局擴大施放平腹小蜂。圖／中市觀旅局提供
台中市觀旅局擴大施放平腹小蜂。圖／中市觀旅局提供
中市觀旅局透過平腹小蜂防治荔枝椿象。圖／中市觀旅局提供
中市觀旅局透過平腹小蜂防治荔枝椿象。圖／中市觀旅局提供
透過陸續施放約2萬3千隻平腹小蜂，將蜂卵產於荔枝椿象卵內，蟲卵被寄生後將無法順利孵。圖／中市觀旅局提供
透過陸續施放約2萬3千隻平腹小蜂，將蜂卵產於荔枝椿象卵內，蟲卵被寄生後將無法順利孵。圖／中市觀旅局提供

荔枝椿象 社交距離 登山步道

延伸閱讀

新冠疫情確診破萬創新高 台中旅宿業者五一連假受衝擊

新進員工不給加班費？中市勞工局：老闆常見5違法態樣

中市列管新增165家未登工廠 勒令49家停工

荔枝椿象危害大 中市農業局下月推無人機灑皂素

相關新聞

捷運藍線暴増327億？ 議員：市府應針對指控勇敢說明

東海大學地方自治中心民調顯示，台中市民最重視的建設，捷運藍線排第一。無黨籍議員陳廷秀指出，不少政論節目中市民進黨議員質疑...

美術家資料館展出廖珮如精選作品 膠彩體驗課程受歡迎

台中市港區藝術中心所屬台中市美術家資料館即日起到8月31日止，辦理「悠遊自在─駐館藝術家廖珮如精選作品展」，展出5件代表...

西屯黃金地段軍方房舍閒置 年底動工惠來里活動中心

台中市西屯區有處軍方舊房舍「西屯營區二」，長年閒置，議員張廖乃綸透過立法委員楊瓊瓔向中央爭取，提撥部分空間作為惠來里活動...

平腹小蜂防治荔枝椿象 中市觀旅局提醒勿近作業區

天氣逐漸回暖，正值外來種蟲害荔枝椿象交配產卵期，台中市政府觀光旅遊局已於4月中旬啟動生物防治荔枝椿象，近期陸續針對熱門觀...

建商台中獵地 夜市、幼兒園消失

全台房市大熱，建商積極獵地，台中精華區大面積建地難求，大型設施也成建商獵地標的。台中老字號太原觀光夜市今年228熄燈，讓...

房市預測價微揚 中市府：續推多元居住案

台中房市熱，買房門檻變高，很多年輕族大嘆「買不起」，不少市議員參選人大打「居住正義」口號。大台中不動產開發公會理事長王至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。