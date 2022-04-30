彰縣今表揚模範母親 憑證明終身免費進成美文化園區

彰化縣各鄉鎮市公所與社團推選出38名模範母親，今天在永靖鄉成美文化園區接受縣政府表揚，並遊賞園區奇花異卉和老樹，摘採芳香撲鼻的玉蘭花，體驗成美公堂擺設的竹蜻蜒、不倒翁等傳統古藝，提前歡度趣味豐富的母親節。

縣政府借用成美文化園區寬闊場地舉辦111年模範母親表揚活動，兼顧防疫與觀光旅遊，別具意義。活動禮堂戶外街頭藝人吹奏經典老歌，室內左右大門對開涼風徐來，舞台上才藝社團團員舞姿曼妙，模範母親及家屬坐在進口的百年柚木原材，享受歡樂氣氛。

縣長王惠美先感謝社會處和承辦活動的救國團用心策畫表揚大會，也感謝頂新董事長魏應交提供場地，縣政府利用表揚的機會祝福天下所有的媽媽佳節快樂，也要藉此讓社會大眾知道，每一位模範母親的背後都有感人的故事。

王惠美舉例，彰化市模範母親吳陳麗美歷經丈夫早逝，獨立撫育4名子女、侍奉公婆和小叔離婚後的5個孩子，還幫助丈夫的養父母家中兄弟姊妹成家立業，盡心盡力守護兩個家族，生活艱困仍不忘做公益，持續30年將節省下來的零用金幫助家扶中心的孩子。員林市模範母親吳彭秀霞肩負照顧公婆、養育3名子女的重任，與丈夫胼手胝足創業，捐出全部積蓄600萬元成立文教基金會，造福清寒學子，2019年榮獲「幼鐸獎」殊榮。

彰化縣盲人福利協進會推薦模範母親王秀鈴，因丈夫及長子視力功能障礙，她要照顧丈夫又養育3名子女、服侍公公、照顧娘家母親，身兼數職和擔任臨時工維持家計。彰化縣啟智協進會推薦模範母親謝惠娟照顧重度智能障礙女兒，仍熱衷公益，帶著先生與女兒當協會志工，關懷其他弱勢家庭。王惠美說，受表揚的模範母親面對生活困境仍堅強、勇敢守護家庭，令人感佩。