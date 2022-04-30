疫情好緊張 騎自行車壓過卦山三鐵線好紓壓
COVID-19疫情持續兩年半，部分民眾出現防疫疲乏，交通部觀光局參山國家風景區管理處與水保局南投分局推出騎單車暢遊卦山三鐵線，今天首發團上路，93名車友跟著「玩美南人－Eric」看遍彰南卦山美景，希望放鬆身心後重新從容面對疫情。
騎乘活動上午出發，領隊帶領車友做轉頭頸、拉手臂筋、雙腿肌肉伸展等簡單體操放鬆筋骨，並檢查鞋帶、確認單車煞車、換檔等安全。Eric（苗啟誠）表示，近年因疫情停止很多國際旅遊活動，國內自行車活動因而有更寬廣發展空間，台灣是自行車生產大國，自行車輕旅行前景可待，卦山線是輕鬆騎乘，可作為入門者首試身手的路線。
車友沿著卦山三鐵（高鐵、台鐵、鐵馬）暢遊三鐵和八卦山風景區的特色景點，像是以高鐵彰化站為起點，騎往經典小鎮田中、二水，路過穀倉田中鎮、二水老街、林先生廟、八堡圳分水口和源泉車站等當地獨特的農村人文景點，在八堡圳公園的二水自行車道欣賞花旗木，還有機會遇見集集鐵路支線小火車，體驗雙鐵尬車的樂趣。
參山處長曹忠猷說，這次邀請擁有阿根廷華裔身分、熱愛旅遊的玩美南人Eric帶路，騎單車遊賞卦山三鐵多元路線美景，體驗鐵道文化、農村風情與水圳故事，並和車友一起完成「Go Bike TAIWAN玩騎認證」活動，獲贈Go Bike TAIWAN玩騎認證限量專屬紀念認證勳章和參山處加碼送的鷹揚八卦茶包小禮盒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言