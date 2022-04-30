疫情好緊張 騎自行車壓過卦山三鐵線好紓壓

COVID-19疫情持續兩年半，部分民眾出現防疫疲乏，交通部觀光局參山國家風景區管理處與水保局南投分局推出騎單車暢遊卦山三鐵線，今天首發團上路，93名車友跟著「玩美南人－Eric」看遍彰南卦山美景，希望放鬆身心後重新從容面對疫情。

騎乘活動上午出發，領隊帶領車友做轉頭頸、拉手臂筋、雙腿肌肉伸展等簡單體操放鬆筋骨，並檢查鞋帶、確認單車煞車、換檔等安全。Eric（苗啟誠）表示，近年因疫情停止很多國際旅遊活動，國內自行車活動因而有更寬廣發展空間，台灣是自行車生產大國，自行車輕旅行前景可待，卦山線是輕鬆騎乘，可作為入門者首試身手的路線。

車友沿著卦山三鐵（高鐵、台鐵、鐵馬）暢遊三鐵和八卦山風景區的特色景點，像是以高鐵彰化站為起點，騎往經典小鎮田中、二水，路過穀倉田中鎮、二水老街、林先生廟、八堡圳分水口和源泉車站等當地獨特的農村人文景點，在八堡圳公園的二水自行車道欣賞花旗木，還有機會遇見集集鐵路支線小火車，體驗雙鐵尬車的樂趣。