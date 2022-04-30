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新冠疫情確診破萬創新高 台中旅宿業者五一連假受衝擊

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

五一勞動節連假今天首日，疫情確診人數破萬屢創新高，台中旅宿業者受到影響；台中市觀旅局表示，3月台中市旅館假日訂房率，平均約7成多，五一勞動連節訂房率僅剩約5成，主要受疫情影響。

全台疫情持續延燒，今天國內本土確診案例突破1萬5千人，台中更新增756例，遇上五一勞動節連假，對台中旅遊、旅宿業者產生不小衝擊；台中市觀旅局表示，3月台中市旅館假日訂房率，平均約7成多，主要受疫情影響，五一勞動連節訂房率僅剩約5成。

台中麗寶樂園表示，今年因疫情狀況，全園入場人數減少約3成，隨著本土確診病例人數破萬後，人潮減少約至4成左右。

麗寶樂園提到，連假期間，園區飯店訂房率都是滿房狀態，但隨上周疫情升溫，退房潮逐漸出現，確診人數突破萬例時，約有5成民眾取消訂房，據遊客表示，見到疫情狀況日漸嚴重，才改變旅遊計畫，減少與人群接觸的機會。

武陵農場五一連假也受影響，雖訂房、住宿率仍維持約8成，但較往年少了約1成5，入園人數也減少約5%。

武陵農場副場長胡發韜表示，武陵農場屬於開放式空間，前兩周疫情狀況較緩，五一連假期間訂宿近乎滿房，影響不大，但隨確診人數破萬後，陸續房客接退訂房的通知，表示對疫情多少仍感到憂心，故取消旅遊行程；目前雖是農場旅遊淡季，入園人數不多，但仍受疫情影響，減少約5%。

疫情 訂房 武陵農場

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